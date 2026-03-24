Τον Χάρι Πότερ στην τηλεοπτική μεταφορά του HBO υποδύεται ο Dominic McLaughlin.

Καλώς ήρθατε στο Χόγκουαρτς! Το HBO έδωσε μία πρώτη ματιά στη φανταστική σχολή μαγείας από την πολυαναμενόμενη σειρά «Χάρι Πότερ».

Η φωτογραφία, που δημοσιεύτηκε στην επίσημη σελίδα της σειράς στο Instagram, δείχνει τον Χάρι (Dominic McLaughlin) από πίσω καθώς περπατάει προς το γήπεδο του κουίντιτς φορώντας έναν κόκκινο και χρυσό μανδύα, που αντιπροσωπεύει τον οίκο του Γκρίφιντορ στο Χόγκουαρτς. Μπροστά του βρίσκεται μια μεγάλη ομάδα μαθητών που μπαίνουν στο γήπεδο, με σημαίες για το Γκρίφιντορ και το Χάφλπαφ.

Σχεδιάστρια της στολής είναι η Μάρα ΛεΠέρ-Σλουπ. Ο «Χάρι Πότερ» βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε στάδιο παραγωγή στα Warner Bros. Studios Leavesden στη Βρετανία. Μαζί με τον McLaughlin, το καστ περιλαμβάνει τους Alastair Stout στον ρόλο του Ron Weasley, Arabella Stanton ως Hermione Granger, John Lithgow ως Albus Dumbledore, Janet McTeer ως Minerva McGonagall, Paapa Essiedu ως Severus Snape, Nick Frost ως Rubeus Hagrid κ.λπ.

Σκηνοθέτης της τλεοπτικής μεταφορές του HBO είναι ο Mark Mylod ενώ εκτελεστικοι παραγωγοί είναι η συγγραφεάς K.J Rowling και οι Neil Blair, Ruth Kenley-Letts της Brontë Film and TV και David Heyman της Heyday Films. Η σειρά θα ακολουθεί τον νεαρό Χάρι καθώς ανακαλύπτει ότι είναι μάγος, αφήνει πίσω την οικογένειά του, τους Muggle, και ξεκινάει για να φοιτήσει στο Χόγκουαρτς. Στην πορεία, γίνεται φίλος με τον Ρον και την Ερμιόνη και μάχεται τον Λόρδο Βόλντεμορτ.

