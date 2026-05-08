Τουλάχιστον ένας ύποπτος παραμένει ασύλληπτος μετά τη λήξη της κατάστασης ομηρίας σε υποκατάστημα τράπεζας Volksbank στη Γερμανία.



Νωρίτερα, δράστες έπιασαν ομήρους σε τράπεζα στην πόλη Sinzig, της δυτικής Γερμανία, ανέφερε η αστυνομία την Παρασκευή.

Οι όμηροι, ανάμεσά τους και ένας οδηγός χρηματαποστολής, αφέθηκαν ελεύθεροι και χωρίς τραυματισμούς, πρόσθεσε η αστυνομία. Οι πρώτες πληροφορίες για την κατάσταση ομηρίας στο περιφερειακό κρατίδιο της Ρηνανίας-Παλατινάτου έγιναν γνωστές στις 07:00 το πρωί (τοπική ώρα). Η αστυνομία δήλωσε ότι είχε ξεκινήσει εκτεταμένες επιχειρήσεις και είχε αποκλείσει μια μεγάλη περιοχή.

Η ειδική μονάδα SEK εισέβαλε πριν από λίγη ώρα στο υποκατάστημα της Volksbank και βρήκε στο θησαυροφυλάκιο δύο άτομα τα οποία κρατούνταν όμηροι από το πρωί, αλλά όχι τους δράστες, οι οποίοι έχουν διαφύγει. Στην επιχείρηση συμμετέχουν εκατοντάδες αστυνομικοί, ενώ ειδικές δυνάμεις έσπευσαν και από τα γειτονικά κρατίδια της Βάδης-Βυρτεμβέργης και της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Πώς συνέβη η ομηρία

Στις 10:00 (ώρα Ελλάδος) ένα αυτοκίνητο χρηματαποστολής σταμάτησε έξω από την τράπεζα και ο οδηγός αποβιβάστηκε προκειμένου να συνεννοηθεί με τους υπαλλήλους, όταν δέχθηκε επίθεση από άγνωστο άνδρα. Εικάζεται ότι ένας εκ των ομήρων ήταν ο οδηγός του οχήματος, ενώ η αστυνομία δεν έχει δώσει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των δραστών.

«Προς το παρόν θεωρούμε ότι υπάρχουν πολλοί δράστες και όμηροι μέσα στην τράπεζα. Ένας από τους ομήρους είναι ο οδηγός της χρηματαποστολής», δήλωσε νωρίτερΟΜΗΡΙΑα εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Οι κάτοικοι εντός της αποκλεισμένης ζώνης κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους.