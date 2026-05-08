Ιωάννινα Half Marathon 9 και 10 Μαΐου, ραντεβού στην εκκίνηση.

Σκέψου ένα Σαββατοκύριακο που τα έχει όλα: εξαιρετική διαδρομή, προσωπικά ρεκόρ, φύση - αλλά και city vibe, παρέα, ηρεμία και ό,τι άλλο θες.

Αυτό είναι το Ioannina Half Marathon. Και ναι, θα θέλεις να είσαι μέρος του.

#1 Γιατί δεν είναι ένας ακόμη αγώνας δρόμου. Είναι ένα διήμερο που τα έχει όλα και θυμίζει ότι μπορείς να αποδράσεις από το στρες και τις υποχρεώσεις ακόμη και αν χρειαστεί να βάλεις τα αθλητικά σου.

#2 Γιατί έχεις 48 ώρες να δημιουργήσεις αξέχαστες εμπειρίες σε μια από τις πιο όμορφες πόλεις της Ελλάδας. Η διαδρομή δίπλα στη Λίμνη Παμβώτιδα και το ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων κάνει κάθε χιλιόμετρο να έχει νόημα ή αλλιώς κάθε χιλιόμετρο είναι και μια postcard στην φωτογραφική του μυαλού σου.

#3 Γιατί δεν έχει σημασία αν είσαι με το χρονόμετρο στο χέρι ή αν απλώς απολαμβάνεις τον ρυθμό σου. Αν ωστόσο ανήκεις στην πρώτη περίπτωση η flat διαδρομή προσφέρει τις συνθήκες που ζητάς για μία καλή επίδοση με άνεση και σιγουριά.

#4 Γιατί το Ioannina Half Marathon υπόσχεται να ενσωματωθείς σε μία μεγάλη παρέα - από όλη την Ελλάδα - με κοινές αναφορές και επιδιώξεις.

#5 Και το πιο σημαντικό: Γιατί είναι μία διοργάνωση συμπεριληπτική, αφού υπάρχουν αγώνες για όλους. Από τον Ημιμαραθώνιο και τα 10 & 5 χιλιόμετρα, μέχρι τους παιδικούς αγώνες και τα 1.000 μ. ΑΜΕΑ, κάνοντας το Σαββατοκύριακο πραγματικά ανοιχτό για όλους.

#6 Και τελικά, γιατί τέτοιες διοργανώσεις δεν είναι απλώς αθλητικά γεγονότα. Δίνουν την αφορμή να ξεφύγεις ταξιδεύοντας και τρέχοντας και να ζήσεις κάτι που θα θυμάσαι και μετά τον τερματισμό.

9 και 10 Μαΐου, στα Ιωάννινα. Ραντεβού στην εκκίνηση.

Πληροφορίες

Όλη η Ελλάδα τρέχει στα Ιωάννινα

Ιωάννινα Half Marathon

9 & 10 Μαΐου

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

MY ADVENTURE - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ