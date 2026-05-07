Δίωρες εκδηλώσεις στα σχολεία για την γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού και της ημέρας μνήμης των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και του Θρακικού Ελληνισμού.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εστάλη σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας στα σχολεία προβλέπεται αλλαγή στο πρόγραμμα των μαθημάτων της Παρασκευής (8/5) τόσο για την Πρωτοβάθμια όσο και για την Δευτεροβάθμια.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται «οι σχολικές μονάδες καλούνται την Παρασκευή 8 Μαΐου να αφιερώσουν δύο (2) διδακτικές ώρες σε εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικά με τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης. Σκοπός των εκδηλώσεων και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών για τα γεγονότα αυτά αλλά και ευρύτερα για την ιστορία του Ελληνισμού της Ανατολής. Οι δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν μπορούν να περιλαμβάνουν

συζητήσεις, εκθέσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις, προβολή ταινιών ή συναφούς εκπαιδευτικού υλικού, ανάγνωση κειμένων και εργασιών, δημιουργία εικαστικών έργων, εκπόνηση ομαδικών εργασιών κλπ.

Οι εκπαιδευτικοί που θα αναλάβουν τη δράση αυτή μπορούν να αντλήσουν ιδέες και υλικό από τη βιβλιογραφία που παραθέτουμε».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές θα δώσουν κανονικά το παρών στα σχολεία, θα τηρηθεί κατά γράμμα το πρωτόκολλο των απουσιών καθώς πρόκειται για μια καθ΄όλα σχολική μέρα όπου εντάσσονται δράσεις μνήμες για την ποντιακό ελληνισμό, τον θρακικό ελληνισμό και τους Έλληνες της Μικράς Ασίας.

