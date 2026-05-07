Η κατοχή και χρήση κινητού επιφέρει αυτόματο μηδενισμού του γραπτού στις Πανελλήνιες 2026 - Τι ορίζει το πρωτόκολλο.

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ συνεχίζουν την προετοιμασία τους ενόψει των Πανελληνίων 2026, με το μάθημα της Έκθεσης να σηματοδοτεί την έναρξη των εξετάσεων.Για ακόμη μια χρονιά το Υπουργείο Παιδείας τονίζει την ρητή απαγόρευση κατοχής και χρήσης κινητών εντός αιθούσης με τους υποψηφίους να καλούνται να τα παραδώσουν πριν μπουν στο εξεταστικό κέντρο καθώς αν εντοπιστούν να τα έχουν πάνω τους ο μηδενισμός είναι δεδομένος. Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι και οι επιτηρητές απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή επικοινωνίας.

Πιάστηκες με κινητό στις Πανελλήνιες 2026; Μηδενίζεται αυτόματα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και φέτος στην αυστηρή απαγόρευση κατοχής και χρήσης κινητών τηλεφώνων ή smartwatches μέσα στις αίθουσες εξέτασης, ακόμη και αν είναι απενεργοποιημένα, καθώς η παραβίαση του κανόνα οδηγεί σε αυτόματο μηδενισμό του γραπτού και απομάκρυνση του υποψηφίου από το εξεταστικό κέντρο για το συγκεκριμένο μάθημα. Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων προβλέπεται διαδικασία παράδοσης των συσκευών πριν την είσοδο στην αίθουσα, με φύλαξή τους από τον πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής και επιστροφή τους μετά το πέρας της εξέτασης, με σχετική υπογραφή κατά την παράδοση και παραλαβή.

Όπως ορίζεται και στις σχετικές οδηγίες «Πριν την είσοδο στις αίθουσες πρέπει η Πρόεδρος της Επιτροπής του Ε.Κ. να υπενθυμίζει στους/στις υποψηφίους/ες την υποχρέωσή τους να παραδίδουν τα κινητά τους και ότι η κατοχή κινητού (έστω και απενεργοποιημένου) μέσα στην αίθουσα συνιστά επαρκή λόγο μηδενισμού τους. Τόσο κατά την παράδοση όσο και κατά την παραλαβή του κινητού, ο/η υποψήφιος/α θα υπογράψει σε ειδική κατάσταση ότι αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη της παράδοσης και παραλαβής του κινητού του.

Το πρωτόκολλο μηδενισμού του υποψήφιου των Πανελληνίων 2026 λόγω κινητού

Μόλις οι επιτηρητές εντοπίσουν υποψήφιο με κινητό τηλέφωνο ή έξυπνο ρολόι που δεν το άφησε εκτός αιθούσης πριν την εξέταση τον απομακρύνουν από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής επιτροπής και το γραπτό του βαθμολογείται από τη Λυκειακή επιτροπή με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0). Η Λυκειακή επιτροπή πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής καλεί σε προφορική απολογία τον υποψήφιο και συντάσσει σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από την τριμελή Λυκειακή Επιτροπή και τον γραμματέα αυτής. Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στο πρακτικό.

Μηδενισμός γραπτού στις Πανελλήνιες 2026 λόγω κινητού: Τι θα ισχύσει με την τελική βαθμολογία του υποψηφίου

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι το γεγονός ότι υποψήφιος που «πιάστηκε» με κινητό μηδενίζεται μόνο για το μάθημα που έγινε η παράβαση και μπορεί να συνεχίσει κανονικά την συμμετοχή στους τα επόμενα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι εν λόγω υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα εισαγωγής με βάση τον Μέσο Όρο Βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν κανονικά, δηλαδή δύο ή τριών μαθημάτων, ανάλογα με την περίπτωση. Αν και με τις συγκεκριμένες βαθμολογίες δύσκολα μπορούν να διεκδικήσουν την είσοδο σε υψηλόβαθμες σχολές, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο εισαγωγής σε σχολές με χαμηλότερες βάσεις.