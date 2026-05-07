Την ώρα που η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας κάνουν λόγο για ενίσχυση του brain gain και επιστροφή Ελλήνων του εξωτερικού, τα διαθέσιμα στοιχεία αποτυπώνουν μια διαφορετική εικόνα για την πραγματικότητα της μετανάστευσης υψηλής εξειδίκευσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία το φαινόμενο του brain drain συνεχίζει να εντείνεται για την Ελλάδα, καθώς το 2025 καταγράφεται νέο ιστορικό υψηλό στον αριθμό των Ελλήνων πτυχιούχων που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Όπως αποτυπώνεται σε σχετική έρευνα του greeceinfigures.com 128.500 Έλληνες πολίτες ηλικίας 20-64 με ανώτατη εκπαίδευση διαμένουν σήμερα σε χώρες της ΕΖΕΣ (ΕΕ, Ελβετία, Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν), αριθμός αυξημένος κατά 13.900 άτομα ή 12,1% σε σχέση με το 2024, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο που έχει σημειωθεί.

Παράλληλα, συνολικά οι Έλληνες που ζουν στην Ευρώπη φτάνουν τους 386.100, επίσης σε ιστορικό ρεκόρ, με την πλειονότητα της αύξησης να αφορά άτομα με τουλάχιστον δευτεροβάθμια και ανώτατη εκπαίδευση. Την ίδια στιγμή, οι πτυχιούχοι αποτελούν μία από τις βασικές ομάδες του ελληνικού πληθυσμού στο εξωτερικό, με ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό απασχόλησης που αγγίζει το 85,9%, γεγονός που ενισχύει την τάση παραμονής τους σε χώρες του εξωτερικού. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι, παρά τις επισημάνσεις για brain gain, η εκροή υψηλά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού παραμένει έντονη και συνεχίζει να διαμορφώνει μια σταθερή ανοδική τάση στο brain drain.

Οι πτυχιούχοι αποτελούν πλέον μία από τις τρεις βασικές κατηγορίες Ελλήνων στο εξωτερικό, μαζί με τους αποφοίτους λυκείου ή επαγγελματικής κατάρτισης (126.300) και όσους έχουν ολοκληρώσει μόνο την υποχρεωτική εκπαίδευση (130.200). Αξιοσημείωτο είναι ότι το ποσοστό απασχόλησης των Ελλήνων πτυχιούχων στο εξωτερικό φτάνει το 85,9%, σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των πτυχιούχων που παραμένουν στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τις έντονες διαφορές στις ευκαιρίες απασχόλησης μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης.