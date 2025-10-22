Ένα μόνο data center μπορεί να απασχολήσει έως και 1.500 εργάτες οικοδομής κατά τη διάρκεια της κατασκευής του - πολλοί από τους οποίους κερδίζουν πάνω από 100.000 δολάρια τον χρόνο, συν οι υπερωρίες - χωρίς να απαιτείται πτυχίο πανεπιστημίου.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να απειλεί εκατομμύρια θέσεις εργασίας ωστόσο δίνει ώθηση σε τεχνικά επαγγέλματα, καθώς η ζήτηση για ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς και ξυλουργούς προβλέπεται ότι θα εκτοξευτεί.

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, υπάρχουν χιλιάδες θέσεις εργασίας για τους νέους, χάρη στην επιταχυνόμενη άνθηση των κέντρων δεδομένων. «Εάν είστε ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, ξυλουργός, θα χρειαστούμε εκατοντάδες χιλιάδες από σας για να χτίσουμε όλα αυτά τα εργοστάσια», δήλωσε ο Χουάνγκ στο Channel 4 News στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Ο τομέας των ειδικευμένων τεχνιτών θα γνωρίσει άνθηση παντού», εκτίμησε.

Η Nvidia ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι επενδύει 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI για να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων βασισμένων στους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης της ίδιας.

Ρέει το χρήμα στα data centers

Σύμφωνα με ανάλυση της McKinsey, οι παγκόσμιες κεφαλαιουχικές δαπάνες για data centers αναμένεται να φτάσουν τα 7 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030.

Ένα μόνο data center μπορεί να απασχολήσει έως και 1.500 εργάτες οικοδομής κατά τη διάρκεια της κατασκευής του - πολλοί από τους οποίους κερδίζουν πάνω από 100.000 δολάρια τον χρόνο, συν οι υπερωρίες - χωρίς να απαιτείται πτυχίο πανεπιστημίου. Μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή, περίπου 50 εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης συντηρούν την εγκατάσταση. Κάθε μία από αυτές τις θέσεις εργασίας δημιουργεί άλλες 3,5 στην τοπική οικονομία.

Ο Χουάνγκ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου τονίζοντας ότι η αγορά θα χρειαστεί περισσότερους ηλεκτρολόγους και υδραυλικούς και δεν είναι ο μόνος διευθύνων σύμβουλος που μιλά για έλλειψη ειδικευμένων τεχνιτών.

Νωρίτερα φέτος, ο διευθύνων σύμβουλος της BlackRock, Λάρι Φινκ, είπε ότι εξέφρασε τις ανησυχίες του στον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι οι απελάσεις μεταναστών εργατών, σε συνδυασμό με την έλλειψη ενδιαφέροντος των νέων Αμερικανών, δημιουργούν μια «τέλεια καταιγίδα» γύρω από την κατασκευή κέντρων δεδομένων.

«Έχω πει ακόμη και στα μέλη της ομάδας του Τραμπ ότι θα μας τελειώσουν οι ηλεκτρολόγοι που χρειαζόμαστε για να κατασκευάσουμε κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Φινκ σε διάσκεψη για την ενέργεια τον Μάρτιο. «Απλά δεν έχουμε αρκετούς».

Μόλις αυτή την εβδομάδα, ο διευθύνων σύμβουλος της Ford, Τζιμ Φάρλι, επανέλαβε αυτές τις ανησυχίες, επισημαίνοντας το χάσμα μεταξύ των φιλοδοξιών της Ουάσιγκτον για επαναπατρισμό των επιχειρήσεων και του εργατικού δυναμικού που απαιτείται για να γίνει αυτό πραγματικότητα.

«Νομίζω ότι η πρόθεση υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει τίποτα για να υποστηρίξει αυτή τη φιλοδοξία», δήλωσε ο Φάρλι στο Axios. «Πώς μπορούμε αν δεν έχουμε ανθρώπους να εργαστούν εκεί;». Σύμφωνα με μια ανάρτηση του Φάρλι στο LinkedIn τον Ιούνιο, οι ΗΠΑ έχουν ήδη έλλειψη 600.000 εργαζομένων σε εργοστάσια και 500.000 εργαζομένων στον κατασκευαστικό τομέα.

