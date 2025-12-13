Τα 4 ερωτήματα που θέτει το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία.

«Η Νέα Δημοκρατία ακόμα δεν έχει πει κουβέντα για το γαλάζιο στέλεχος και κολλητό του κ.Αυγενάκη, Μύρωνα Χιλετζάκη που φέρεται ως ο εγκέφαλος του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε στην Κρήτη», τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

«Χθες βράδυ ο πρώην Πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Μικρών Συνεταιρισμών Ελλάδας Βλάσης Τσιόγκας αποκάλυψε στο δελτίο του Kontra channel, όχι μόνο τη στενή σχέση του κ. Χιλετζάκη με τον κ. Αυγενάκη αλλά και τις πιέσεις που του ασκήθηκαν από το περιβάλλον Αυγενάκη να παραιτηθεί νωρίτερα απο τη λήξη της θητείας του για να τον διαδεχθεί ο εκλεκτός του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, ο κ.Χιλετζάκης», συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Τα ερωτήματα παραμένουν: