Έρχονται νέες υπηρεσίες εκτός των ΑΤΜ για ανάληψη μετρητών.

Το ίδρυμα Πληρωμών Trilia, με ένα πανελλαδικό δίκτυο αντιπροσώπων που υπερβαίνει τα 2.000 φυσικά σημεία εξυπηρετώντας εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, ανακοινώνει τη νέα πρωτοποριακή υπηρεσία «instant cash».

Χάρη σε αυτή την υπηρεσία, οι καταναλωτές μπορούν να προσέρχονται στα σημεία του δικτύου, και να κάνουν ανάληψη μετρητών εύκολα και γρήγορα, έως και 500 ευρώ, με την χρήση του mobile banking τους και της εφαρμογής IRIS.

Ήδη σήμερα, η υπηρεσία «instant cash», είναι διαθέσιμη σε αρκετά σημεία του δικτύου τηςTrilia, ενώ εντός των πρώτων μηνών του 2026 θα επεκταθεί σε όλα τα σημεία εξυπηρέτησης του δικτύου της, μαζί με την νέα υπηρεσία easy dep, μέσω της οποίας, τα φυσικά πρόσωπα, μπορούν να πραγματοποιούν κατάθεση μετρητών, σε λογαριασμό IBAN ελληνικών τραπεζών, στα σημεία εξυπηρέτησης της Trilia.

Και οι δύο αυτές υπηρεσίες έρχονται να προστεθούν σε αυτή της πληρωμής λογαριασμών και οφειλών (περισσότερες από 300 διαφορετικές πληρωμές), που παρέχεται σήμερα από όλα τα σημεία Αντιπροσώπων της Trilia, με αποτέλεσμα να διακινούνται μέσω αυτής κεφάλαια ύψους σχεδόν 1 δις € ετησίως.



Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος, Αλκιβιάδης Τρίγκας, τόνισε ότι η υπηρεσία «instant cash» είναι μοναδική παρόμοια υπηρεσία στην ελληνική αγορά σήμερα, και με την οποία ενισχύεται περαιτέρω ο καινοτόμος χαρακτήρας της Τrilia ανταποκρινόμενη έτσι με ουσιαστικό τρόπο στις ανάγκες των Ελλήνων καταναλωτών, ιδιαίτερα αυτών που διαμένουν σε περιοχές με περιορισμένη ή παντελή έλλειψη εναλλακτικών λύσεων, για τέτοιου είδους υπηρεσίες (απουσία τραπεζικών καταστημάτων, ATMs κ.λπ.).

Έρχονται αναλήψεις μετρητών από τα ταμεία των καταστημάτων

Η υπηρεσία cashback που σχεδιάζει να λανσάρει στην Ελλάδα η Mastercard θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αποκτούν άμεση πρόσβαση σε μετρητά, αξιοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυο POS στα εμπορικά καταστήματα. Η λειτουργία της υπηρεσίας βασίζεται σε ένα απλό μοντέλο: η ανάληψη μετρητών γίνεται ταυτόχρονα με μια εμπορική συναλλαγή, χωρίς επιπλέον κόστος για τον καταναλωτή ή τον έμπορο.

Στην πράξη, ο πελάτης επιλέγει το προϊόν που θέλει να αγοράσει και, κατά τη στιγμή της πληρωμής με χρεωστική κάρτα, ενημερώνει το ταμείο ότι επιθυμεί να λάβει και ένα συγκεκριμένο ποσό σε μετρητά. Ο ταμίας καταχωρίζει το συνολικό ποσό στο POS, το οποίο περιλαμβάνει τόσο την αξία της αγοράς όσο και το ποσό της ανάληψης. Αν, για παράδειγμα, ο πελάτης αγοράζει προϊόντα αξίας 40 ευρώ και ζητά 60 ευρώ σε μετρητά, το POS θα χρεώσει την κάρτα του με 100 ευρώ και ο καταναλωτής θα παραλάβει άμεσα τα 60 ευρώ από το ταμείο.

Το σύστημα θα λειτουργεί μόνο μέσω χρεωστικών καρτών και σε επιλεγμένα καταστήματα που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, όπως σούπερ μάρκετ, παντοπωλεία ή άλλα σημεία λιανικής. Βασική προϋπόθεση είναι ότι η ανάληψη συνδυάζεται με την αγορά ενός προϊόντος, ενώ το ποσό μετρητών που μπορεί να ζητήσει ο πελάτης θα είναι περιορισμένο. Σε άλλες χώρες, τα όρια κυμαίνονται συνήθως μεταξύ 50 και 100 ευρώ ανά συναλλαγή, με την τελική ρύθμιση για την ελληνική αγορά να διαμορφώνεται σε συνεργασία με τράπεζες και επιχειρήσεις.

Η Mastercard έχει ήδη εφαρμόσει με επιτυχία το μοντέλο στην Πολωνία και την Κύπρο, όπου η λειτουργία του cashback έχει ενισχύσει τη ρευστότητα των πολιτών και έχει αυξήσει την επισκεψιμότητα στα φυσικά καταστήματα. Η εταιρεία βρίσκεται τώρα σε διάλογο με τον ελληνικό εμπορικό κόσμο για να καταγράψει τη διαθεσιμότητα και τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στο νέο σύστημα.

Η υπηρεσία αναμένεται να ξεκινήσει πιλοτικά το 2026, με στόχο να καλύψει μικρές καθημερινές ανάγκες για μετρητά χωρίς την ανάγκη επίσκεψης σε ATM. Για μεγαλύτερα ποσά, οι παραδοσιακές αναλήψεις από τραπεζικά μηχανήματα θα συνεχίσουν να αποτελούν την κύρια επιλογή.