Στην 24ωρη απεργία θα συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Σε 24ωρη απεργία προχωρά η ΑΔΕΔΥ την επόμενη Τρίτη 16 Δεκεμβρίου.

Το σώμα του 39ου συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε το βράδυ της Πέμπτης 24ωρη απεργία στις 16 Δεκέμβρη, «ενάντια στον προϋπολογισμό του πολέμου και της αφαίμαξης της εργαζόμενης πλειοψηφίας, συμμετοχή και στήριξη στον αγώνα των αγροτών».

Την απόφαση καταψήφισαν οι παρατάξεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού ΔΑΚΕ, ΔΗΣΥΠ, ΕΑΕΚ.

«Η πλειοψηφία των αντιπροσώπων με τον αγώνα για ζωή και αξιοπρέπεια, η μειοψηφία (γαλάζια, πράσινη και ροζ) με την κυβέρνηση. Ραντεβού στα μπλόκα και στις απεργιακές συγκεντρώσεις!».

Σημειώνεται ωστόσο πως την Τρίτη το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ απέρριψε την πρόταση της ΔΑΣ για προκήρυξη 24ωρης απεργίας στις 16 Δεκεμβρίου.

Στην απεργία της 16ης Δεκεμβρίου θα συμμετέχουν οι εργαζόμενοι ΠΟΕ- ΟΤΑ.

Άγνωστο παραμένει τι θα γίνει με τα ΜΜΜ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για το αν θα συμμετέχουν στην απεργία οι εργαζόμενοι σε Μετρό, ηλεκτρικό, τραμ και λεωφορεία, ωστόσο οι τελικές αποφάσεις αναμένονται τις επόμενες μέρες.