Με προοπτική κλιμάκωση η απεργία των ναυτεργατών, τι διεκδικεί η ΠΕΝΕΝ.

Η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) ανακοίνωσε 24ωρη απεργία για την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, καλύπτοντας τα εμπορικά πλοία της χώρας. Η απόφαση ελήφθη τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου και αποσκοπεί στην ανάδειξη των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα των πλοίων RO/RO, τα οποία μεταφέρουν βασικά εμπορεύματα και επικίνδυνα φορτία, όπως πετρέλαια, υγραέριο, χημικά και άλλα.

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΕΝΕΝ επισημαίνει ότι οι εφοπλιστές, το Υπουργείο Ναυτιλίας (ΥΕΝ) και οι αρμόδιες υπηρεσίες θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια στα πλοία, αρνούμενοι να ικανοποιήσουν τα δίκαια αιτήματα των ναυτικών. Παρά τις προειδοποιητικές κινητοποιήσεις του Μαΐου 2025, η διαπραγμάτευση με τις εταιρείες δεν οδήγησε σε λύσεις, με βασικά αιτήματα να παραμένουν αναπάντητα ή να μετατίθενται σε μελλοντικό χρόνο.

Τα κύρια αιτήματα των μελών της ΠΕΝΕΝ περιλαμβάνουν:

Καθορισμό οργανικών συνθέσεων των RO/RO σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες.

Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) με βάση τα ισχύοντα στην Ακτοπλοΐα.

Ουσιαστική αναπροσαρμογή των γκαραζιάτικων αποζημιώσεων.

Επίδομα επικινδυνότητας 15%.

Καθιέρωση δύο ρεπό τον μήνα για τα πληρώματα των RO/RO, δεδομένου ότι η επαρκής διανυκτέρευση και η πρόσδεση στα λιμάνια συχνά δεν εξασφαλίζονται.

Η ΠΕΝΕΝ τονίζει ότι η αρμοδιότητα της επάνδρωσης ανήκει στο ΥΕΝ, το οποίο όμως παραμένει αδρανές, διατηρώντας την επάνδρωση στα πλοία RO/RO σε επίπεδα αντίστοιχα με τη φορτηγό ναυτιλία, παρά τις διπλάσιες ανάγκες.

Με βάση τα παραπάνω, η ΠΕΝΕΝ ξεκαθαρίζει ότι η απεργία της 11ης Δεκεμβρίου δεν έχει προειδοποιητικό χαρακτήρα και θα είναι μαχητική και ανυποχώρητη, με στόχο την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων των ναυτικών.Όπως διαμηνύεται προς πάσα κατεύθυνση «Ο αγώνας μας θα είναι μαχητικός, ανυποχώρητος και θα συνεχιστεί μέχρι να δοθούν λύσεις στα δίκαια αιτήματά μας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ευθύνη για τις συνέπειες που θα προκύψουν στην μεταφορά εμπορευμάτων στα νησιά μας βρίσκεται αποκλειστικά και μόνο στους εφοπλιστές, τον Υπουργό Ε.Ν και στις υπηρεσίες του ΥΕΝ. Η κοροϊδία και τα ψέματα τελείωσαν, οφείλουν και θα αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ενημερώνουμε επίσης τους Ναυτεργάτες ότι η ΠΕΝΕΝ έθεσε όλο το παραπάνω πλαίσιο στην συνεδρίαση της Διοίκησης της ΠΝΟ που έγινε τον Νοέμβρη, χωρίς ο Γ.Γ και η πλειοψηφία της ΠΝΟ να πάρουν θέση… Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας, δεν κάνουμε βήμα πίσω από τις Διεκδικήσεις μας, Απαιτούμε εδώ και τώρα Λύσεις. Ο αγώνας των Ναυτών είναι δίκαιος, έχει την αλληλεγγύη όλων των Ναυτεργατών και των εργαζομένων και στο τέλος θα είναι νικηφόρος. Έναρξη απεργίας 06:00 με προοπτική κλιμάκωσης».