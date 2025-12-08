Oι εκπαιδευτικοί καλούν τις αρμόδιες ομοσπονδίες να λάβουν αποφάσεις για συντονισμένες δράσεις και 24ωρη απεργία στις 16 Δεκέμβρη με στόχο να ακουστεί η φωνή τους.

Οι εκπαιδευτικοί προετοιμάζονται όπως όλα δείχνουν για νέα απεργία την Τρίτη 16 Δεκέμβρη. ΟΛΜΕ και ΔΟΕ βρίσκονται σε συζητήσεις και διεργασίες ώστε να συμμετάσχουν μαζικά στην ήδη προκηρυχθείσα 24ωρη απεργία που αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με κυρίαρχο αίτημα «την αξιοπρεπή διαβίωση των εργαζομένων και την προάσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων προσανατολίζονται στην κήρυξη 24ωρης απεργίας την επόμενη Τρίτη γεγονός που θα επιφέρει αλλαγές τόσο στο ωρολόγιο πρόγραμμα όσο και το Ολοήμερο και στο σχόλασμα τόσο για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας. Δάσκαλοι και καθηγητές συσπειρώνονται και προγραμματίζουν απεργία εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους σε σειρά θεμάτων που αφορούν τη σχολική καθημερινότητα, τις εργασιακές τους συνθήκες και τις πολιτικές αποφάσεις που επηρεάζουν το δημόσιο σχολείο. Η κινητοποίηση των καθηγητών και δασκάλων στοχεύει στην προστασία των δικαιωμάτων τους, αλλά και στη διασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης για τους μαθητές. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκπαιδευτικοί ετοιμάζουν προκήρυξη απεργίας, ενώ αναμένεται να συντονιστούν με τα εργατικά σωματεία για κοινές δράσεις και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Οι επόμενες ημέρες θα αποτελέσουν «σταθμό» για τις τελικές λεπτομέρειες της 24ωρης απεργίας, καθώς οι εκπαιδευτικοί καλούν τις αρμόδιες ομοσπονδίες να λάβουν αποφάσεις για συντονισμένες δράσεις, με στόχο να ακουστεί η φωνή τους.

Το κάλεσμα της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Εκπαιδευτικών για πανεκπαιδευτική απεργία στις 16/12

Σε ανακοίνωση κάλεσμα η Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών σημειώνει « 16 Δεκέμβρη, απεργούμε! Λέμε ένα μαζικό ηχηρό όχι(!) στον προϋπολογισμό που προβλέπει τσεκούρι στις ανάγκες μας, για να ταΐζει με δισεκατομμύρια τις μηχανές του πολέμου και τις χρυσοφόρες επενδύσεις των επιχειρηματικών ομίλων! Είναι η ίδια πολιτική που στερεί από τους μισθωτούς εργαζόμενους, από εμάς τους εκπαιδευτικούς τη ζωή και εργασία με αξιοπρέπεια, που στερεί τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας! Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε ενάντια στην κατηγοριοποίηση και την υποβάθμιση μέσω της αντιεκπαιδευτικής αξιολόγησης ενάντια στην ένταση του αυταρχισμού, το νέο Πειθαρχικό και τις διώξεις, που στόχο έχουν να δημιουργήσουν καθεστώς τρομοκρατίας και ένα ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας, ώστε να προχωρά απρόσκοπτα η πλήρης εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης και η κάθε λογής αντιδραστική στροφή στο περιεχόμενο της μάθησης!».

Μάλιστα όπως διαμηνύουν «16 Δεκέμβρη, το δικό μας απεργιακό ποτάμι να στήσει πραγματικό μπλόκο στην πολιτική της κυβέρνησης και του κεφαλαίου! Να αντηχήσουν παντού τα δίκαια αιτήματά μας! Να δείξουμε σε κράτος και εργοδοσία κατί που δεν έχουν… προϋπολογίσει(!): την δύναμη που κρύβεται στο σύνθημα: «Εργατιά, αγροτιά, μια φωνή και μια γροθιά!» Συμμετέχουμε στις συγκεντρώσεις στις 16 Δεκέμβρη μαζί με τα υπόλοιπα εργατικά συνδικάτα και καλούμε ΔΟΕ – ΟΛΜΕ – ΑΔΕΔΥ να προκηρύξουν 24 πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία έτσι ώστε οι εργαζόμενοι στο δημόσιο να συναντηθούν με τους αγωνιζόμενους αγρότες και όλο το λαό που είναι στο δρόμο.»