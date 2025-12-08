Τα πρώτα Πρότυπα Αθλητικά Σχολεία αναμένεται να λειτουργήσουν από τη σχολική χρονιά 2026-2027, με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Στόχος του υπουργείου Παιδείας είναι η δημιουργία συνολικά δεκατριών Αθλητικών Σχολείων πανελλαδικά, καλύπτοντας σταδιακά όλες τις Περιφέρειες της χώρας.
Τα σχολεία αυτά θα συνδυάζουν ακαδημαϊκή εκπαίδευση και αθλητική προετοιμασία, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα εξ αποστάσεως διδασκαλίας σε περιόδους αναγκαστικής απουσίας των μαθητών λόγω συμμετοχής σε αγώνες.
Η επιλογή των μαθητών θα βασίζεται σε αθλητικά κριτήρια, όπως η συμμετοχή σε προ-εθνικές ομάδες, και οι μαθητές θα εντάσσονται σε προγράμματα εκπαίδευσης και προπονητικής υπό την εποπτεία των αντίστοιχων αθλητικών Ομοσπονδιών.
Σκοπός των Αθλητικών Σχολείων είναι η ενίσχυση του ελληνικού αθλητισμού, η υποστήριξη ταλαντούχων μαθητών-αθλητών και η δημιουργία συνθηκών για υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και προπόνηση, αξιοποιώντας υπάρχουσες αθλητικές υποδομές.