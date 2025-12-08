Οι µαθητές ακολουθούν το προπονητικό πρόγραµµα της αθλητικής τους Οµοσπονδίας µε εξειδικευµένους προπονητές, εντός του ωρολόγιου προγράµµατος του σχολείου.

Τα πρώτα Πρότυπα Αθλητικά Σχολεία αναμένεται να λειτουργήσουν από τη σχολική χρονιά 2026-2027, με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Στόχος του υπουργείου Παιδείας είναι η δημιουργία συνολικά δεκατριών Αθλητικών Σχολείων πανελλαδικά, καλύπτοντας σταδιακά όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Τα σχολεία αυτά θα συνδυάζουν ακαδημαϊκή εκπαίδευση και αθλητική προετοιμασία, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα εξ αποστάσεως διδασκαλίας σε περιόδους αναγκαστικής απουσίας των μαθητών λόγω συμμετοχής σε αγώνες.

Η επιλογή των μαθητών θα βασίζεται σε αθλητικά κριτήρια, όπως η συμμετοχή σε προ-εθνικές ομάδες, και οι μαθητές θα εντάσσονται σε προγράμματα εκπαίδευσης και προπονητικής υπό την εποπτεία των αντίστοιχων αθλητικών Ομοσπονδιών.

Σκοπός των Αθλητικών Σχολείων είναι η ενίσχυση του ελληνικού αθλητισμού, η υποστήριξη ταλαντούχων μαθητών-αθλητών και η δημιουργία συνθηκών για υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και προπόνηση, αξιοποιώντας υπάρχουσες αθλητικές υποδομές.