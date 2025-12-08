Σύμφωνα με την αστυνομία του Όσλο ο 19χρονος φερόμενος ως δράστης εκτός από το όπλο είχε μαζί του ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ και ένα μαχαίρι.

Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο στο Όσλο, τη Δευτέρα ενώ οι αρχές έθεσαν άμεσα τον δράστη υπό κράτηση σύμφωνα με το NRK.

«Αποδεικνύεται ότι έπεσε ένας πυροβολισμός. Έχουμε τον δράστη υπό κράτηση», δήλωσε ο Tor Grottum της αστυνομίας του Όσλο, καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παραμένουν στο Stor Storsenter, το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο του Όσλο. Ο χώρος εκκενώθηκε και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

{https://twitter.com/kaffelarsen/status/1998019348758438349}

«Θεωρούμε ότι δεν υπήρξαν πολλοί δράστες, αλλά το ερευνάμε. Προς το παρόν, μιλάμε για έναν ύποπτο», δήλωσε ο Grottum.

{https://twitter.com/NexaNews_/status/1997996907860279669}

Η αστυνομία έδωσε το πράσινο φως για να ανοίξει εκ νέου το εμπορικό κέντρο ενώ σύμφωνα με τον Grottum ο ύποπτος είναι ένας 19χρονος ο οποίος είχε καλέσει την αστυνομία προτού πυροβολήσει με ένα κυνηγετικό όπλο στην οροφή. Ο ύποπτος είχε επίσης μαζί του ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ και ένα μαχαίρι.

{https://twitter.com/AletihadEn/status/1997989102172643746}