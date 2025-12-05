Η ανταλλαγή πυρών έγινε δύο ημέρες μετά την ολοκλήρωση ενός νέου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν.

Το Πακιστάν και το Αφγανιστάν αντάλλαξαν σφοδρά πυρά κατά μήκος των συνόρων τους αργά το βράδυ της Παρασκευής, δήλωσαν αξιωματούχοι και από τις δύο χώρες, εν μέσω αυξημένων εντάσεων μετά τις αποτυχημένες ειρηνευτικές συνομιλίες πριν από λίγες μέρες.

Σύμφωνα με το Reuters, δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα.

Ο εκπρόσωπος των Αφγανών Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, δήλωσε ότι οι πακιστανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις στην περιοχή Σπιν Μπολντάκ της επαρχίας Κανταχάρ. Από την άλλη, εκπρόσωπος του πρωθυπουργού του Πακιστάν κατηγόρησε τις αφγανικές δυνάμεις για «απρόκλητα πυρά» κατά μήκος των συνόρων Τσαμάν.

«Το Πακιστάν παραμένει σε πλήρη εγρήγορση και πιστό στη δέσμευσή του να διασφαλίσει την εδαφική του ακεραιότητα και την ασφάλεια των πολιτών μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος Μοσάραφ Ζαΐντι σε ανακοίνωσή του.

Η ανταλλαγή πυρών έγινε δύο ημέρες μετά την ολοκλήρωση ενός νέου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών, χωρίς σημαντική πρόοδο, αν και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν την εύθραυστη εκεχειρία τους.

Οι συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία το περασμένο Σαββατοκύριακο ήταν οι τελευταίες σε μια σειρά συναντήσεων που διοργάνωσαν το Κατάρ, η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης μετά τις θανάσιμες συνοριακές συγκρούσεις τον Οκτώβριο.

Στο επίκεντρο της διαμάχης, το Ισλαμαμπάντ είπε ότι μαχητές με έδρα το Αφγανιστάν έχουν πραγματοποιήσει πρόσφατες επιθέσεις στο Πακιστάν, συμπεριλαμβανομένων βομβιστικών επιθέσεων αυτοκτονίας με Αφγανούς υπηκόους. Η Καμπούλ, από την άλλη, αρνείται τις κατηγορίες, λέγοντας ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την ασφάλεια εντός του Πακιστάν.

Σημειώνεται ότι στις συγκρούσεις του Οκτωβρίου, τις πιο βίαιες στα σύνορα από τότε που οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την εξουσία στο Αφγανιστάν το 2021, είχαν σκοτωθεί δεκάδες άνθρωποι.