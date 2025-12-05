Η υπόθεση αφορά εργαζόμενο, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε το 2011 από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για υπηρεσία στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», αλλά παράλληλα παρέμεινε ενεργός ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) εξέδωσε τη γνωμοδότηση 80/2025, με την οποία απάντησε σε ερώτημα του e-ΕΦΚΑ σχετικά με το αν μπορεί να αναγνωριστεί ως συντάξιμος ο χρόνος εργασίας ενός συνταξιούχου που συνέχισε να εργάζεται στον δημόσιο τομέα χωρίς να διακόψει τη λήψη της σύνταξής του.

Η υπόθεση αφορά εργαζόμενο, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε το 2011 από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για υπηρεσία στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», αλλά παράλληλα παρέμεινε ενεργός ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, λαμβάνοντας και μισθό και — μειωμένη κατά 70% — σύνταξη.

Ο εν λόγω μετά την αποχώρησή του από το πανεπιστήμιο το 2023 λόγω ορίου ηλικίας, ζήτησε από τον e-ΕΦΚΑ να υπολογιστούν στη νέα του σύνταξη και τα χρόνια εργασίας του ως απασχολούμενου συνταξιούχου. Το ΝΣΚ όμως έκρινε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι νομικά δυνατό, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είχε ζητήσει αναστολή της σύνταξής του όταν συνέχισε να εργάζεται, ούτε επέστρεψε τα ποσά σύνταξης που έλαβε ενόσω εργαζόταν.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, όταν κάποιος συνταξιούχος του δημόσιου τομέα εργάζεται ξανά σε φορέα του δημοσίου και συνεχίζει να λαμβάνει τη σύνταξή του, ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να υπολογιστεί ως συντάξιμος. Εξαίρεση υπάρχει μόνο αν ο συνταξιούχος ζητήσει αναστολή της σύνταξης, ώστε να λαμβάνει αποκλειστικά τον μισθό του, ή αν στη συνέχεια επιστρέψει τη σύνταξη που εισέπραξε παράλληλα με τις αποδοχές του.

Το ΝΣΚ σημειώνει επίσης ότι η διοίκηση δεν έχει νομική υποχρέωση να ενημερώνει κάθε ασφαλισμένο ξεχωριστά για το τι προβλέπει ο νόμος σχετικά με την απασχόληση συνταξιούχων. Οι διατάξεις είναι δημοσιευμένες και προσβάσιμες, ενώ ο νόμος θεωρεί πως ο ασφαλισμένος οφείλει να γνωρίζει τις συνέπειες των επιλογών του ή να ζητά σχετική πληροφόρηση. Επομένως, η μη ενημέρωση του εργαζόμενου από την υπηρεσία δεν μπορεί να θεωρηθεί λάθος της διοίκησης ούτε λόγος για να τύχει ευνοϊκότερης μεταχείρισης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Καταλήγοντας, το ΝΣΚ αποφάνθηκε ομόφωνα ότι ο εν λόγω δεν μπορεί να αναγνωρίσει ως συντάξιμα τα χρόνια απασχόλησής του ως εργαζόμενος συνταξιούχος, εκτός αν προηγουμένως επιστρέψει τα ποσά της σύνταξης που είχε λάβει.