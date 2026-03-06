Βγήκαν τα αποτελέσματα στο ΑΣΕΠ.

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα τουΑΣΕΠ οι οριστικοί πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και διοριστέων για την πλήρωση συνολικά τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του δημοσίου (Β΄ Στάδιο), από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της 2Γ/2022 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 75), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση

β) Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων και κατάταξης των εν λόγω κλάδων/ειδικοτήτων χωρίς ειδική επισήμανση.

Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην οικεία προκήρυξη.

Ο πίνακας διοριστέων αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.