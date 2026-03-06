Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Επιτροπή Πρωτοβουλίας για τον Αλέξη Τσίπρα.

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται οι παρουσίες κατά τη σημερινή εκδήλωση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Θεσσαλονίκης, για την ανασυγκρότηση της προοδευτικής παράταξης, στην οποία θα παραστεί και –κατά πάσα πιθανότητα- θα μιλήσει, ο Αλέξης Τσίπρας.

Με δεδομένο ότι αρκετοί μιλούν για την «πρεμιέρα» του νέας πολιτικής κίνησης του πρώην πρωθυπουργού, αρκετοί θα περιμένουν να δουν ποιοι θα είναι παρόντες στην αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης», στο δημαρχείο της Θεσσαλονίκης. Ειδικά σε επίπεδο νυν και πρώην βουλευτών.

Εμείς μαθαίνουμε ότι παρούσα θα είναι η Κατερίνα Νοτοπούλου, που έχει προσπαθήσει να στηρίξει την συγκεκριμένη εκδήλωση. Για να δούμε ποιοι άλλοι θα πάνε…

