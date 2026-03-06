Αιχμές για την στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ άφησε ο βουλευτής του, Γιώργος Γαβρήλος μιλώντας σε εκπομπή του ONE και στον δημοσιογράφο Τάκη Χατζή.

Αλλαγή στρατηγικής ζήτησε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Γαβρήλος λέγοντας πως ο «χρόνος του ΣΥΡΙΖΑ είναι λίγος. Αν θέλουμε να διαδραματίσουμε ένα ρόλο ανάμεσα στις προοδευτικές παρατάξεις θα πρέπει άμεσα να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία και η κεντρική επιτροπή έτσι ώστε να επανακαθοριστεί η στρατηγική του κόμματος».

Δεν παρέλειψε να ασκήσει κριτική τονίζοντας πως «Δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να καλεί την Νέα Αριστερά και το ΠΑΣΟΚ και να μην καλεί τον φυσικό του ηγέτη, τον Αλέξη Τσίπρα με τον οποίο μάλιστα δεν φαίνεται να υπάρχει καμία επαφή». Ανέφερε πως κατά την σύγκλιση των οργάνων του κόμματος θα πρέπει να εκτιμηθούν όπως είπε δύο παράγοντες. Κατά πρώτον, η ανάγκη για πολιτική αλλαγή και κατά δεύτερον, ο Αλέξης Τσίπρας.

Συμπλήρωσε πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση στη χώρα καθώς τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ με την διάσπασή του όσο και η άρνηση της Νέας Αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση.

{https://www.facebook.com/reel/1226191059673255}