Παρουσία και ο πιθανό χαιρετισμός του Αλέξη Τσίπρα σε εκδήλωση που πραγματοποιείται σήμερα, στις 18.30, στην αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης», στο δημαρχείο της Θεσσαλονίκης- Αύριο η παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Κοζάνη.

Ένα εντελώς νέο τοπίο στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς και όχι μόνο, αναμένεται να προκαλέσει η παρουσία και ο πιθανός χαιρετισμός του Αλέξη Τσίπρα σε εκδήλωση που πραγματοποιεί σήμερα, στις 18.30, στην αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης», στο δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, η Πρωτοβουλία Πολιτών της πόλης, για την ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου.

Είναι η πρώτη φορά που ο πρώην πρωθυπουργός θα παραστεί σε μια εκδήλωση που διοργανώνουν υποστηρικτές του, αλλά και συνολικά προοδευτικοί πολίτες που αγωνιούν για το αύριο της παράταξης, γεγονός που αποδεικνύει ότι το «παιχνίδια» της ανασυγκρότησης του ευρύτερου χώρου, αρχίζει να σοβαρεύει, καθώς αυτές οι πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης αναμένεται να αποτελέσουν τη «μαγιά» πάνω στην οποία θα δημιουργηθεί η πολιτική κίνηση του κ.Τσίπρα.

Η Θεσσαλονίκη ανοίγει νέους ορίζοντες

Είναι ξεκάθαρο ότι η εκδήλωση της συμπρωτεύουσας δεν αποτελεί κομματική «φιέστα». Αρχικά, διότι δεν υπάρχει κόμμα Τσίπρα. Δευτερευόντως, διότι οι διοργανωτές της εκδήλωσης επιθυμούν να απευθυνθούν σε πολίτες που ενδεχομένως να είναι ανοιχτοί στο να ακούσουν το γιατί πρέπει να στηριχτεί ο πρώην πρωθυπουργός στο νέο του εγχείρημα, όμως ακόμα δεν έχουν αποφασίσει αν σκοπεύουν να τον στηρίξουν.

Όπως και να έχει, ο κ.Τσίπρας, ανταποκρινόμενος σε σχετική πρόσκληση ομάδων πρωτοβουλιών για την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης, λίγο πριν αποχωρήσει για την Κοζάνη, θα παραστεί στη συνέλευση που διοργανώνουν. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, δεν πρόκειται να εκφωνήσει εκεί ομιλία. Άλλωστε θα μιλήσει την επόμενη μέρα στην παρουσίαση του βιβλίου του όπου αναμένεται να τοποθετηθεί αναλυτικά για τις διεθνείς εξελίξεις, τον πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη Θεσσαλονίκη, κυρίως, θα βρεθεί για να ακούσει τον προβληματισμό, τις θέσεις και τις προτάσεις των ομιλητών. Να πιάσει το κλίμα και τον σφυγμό προοδευτικών πολιτών και φυσικά να ακούσει τις προτάσεις τους για την διαδικασία της ανασύνθεσης του όλου προοδευτικού χώρου.

Όσοι, πάντως, τον γνωρίζουν καλά, «ποντάρουν» στο ότι όλο και κάτι θα πει, έστω και σύντομα, προκειμένου να στείλει ένα μήνυμα – ανάλογα πάντα και με την πορεία της συζήτησης. Οι συνομιλητές του επιμένουν ότι η βασική του επιδίωξη είναι να ακούσει και όχι να μιλήσει.

Όπως ακριβώς δεσμεύτηκε ότι θα πράξει στη δήλωση που συνόδευσε τη παραίτηση του από βουλευτής, υπενθυμίζουν, όταν μεταξύ άλλων δήλωνε «εγκαταλείπω την ασφάλεια των ορεινών εδράνων. Και φιλοδοξώ να επιστρέψω στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης. Όχι για να καθοδηγήσω από τα πάνω, αλλά για να αφουγκραστώ καλύτερα τη κοινωνία και τις ανάγκες της».