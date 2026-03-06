Οι αυξήσεις εμφανίζονται τόσο στις τιμές της HELLENiQ ENERGY, όσο και της Motor Oil.

Ανοδική πορεία κατέγραψαν οι τιμές καυσίμων στα ελληνικά διυλιστήρια μέσα σε δύο ημέρες, από τις 3 έως τις 5 Μαρτίου 2026. Οι αυξήσεις εμφανίζονται τόσο στις τιμές της HELLENiQ ENERGY όσο και της Motor Oil, επηρεάζοντας κυρίως τη βενζίνη, το ντίζελ και τα υγραέρια.

Στη βενζίνη, η τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων από τη HELLENiQ ENERGY αυξήθηκε από 1.266,945 ευρώ ανά κυβικό μέτρο στις 3 Μαρτίου σε 1.301,005 ευρώ στις 5 Μαρτίου, σημειώνοντας άνοδο περίπου 2,7% μέσα σε δύο ημέρες. Αντίστοιχα, η αμόλυβδη 100 οκτανίων αυξήθηκε από 1.334,240 ευρώ σε 1.369,194 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, καταγράφοντας αύξηση περίπου 2,6%. Στη Motor Oil καταγράφηκε επίσης άνοδος μεταξύ 3 και 4 Μαρτίου, με την τιμή της αμόλυβδης 95 να αυξάνεται από 1.265,988 ευρώ σε 1.283,583 ευρώ ανά κυβικό μέτρο (+1,4%) και της αμόλυβδης 100 από 1.334,117 ευρώ σε 1.352,179 ευρώ (+1,35%).

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης. Στη HELLENiQ ENERGY, το diesel auto bio αυξήθηκε από 1.118,962 ευρώ ανά κυβικό μέτρο στις 3 Μαρτίου σε 1.216,024 ευρώ στις 5 Μαρτίου, σημειώνοντας άνοδο περίπου 8,7%. Στη Motor Oil, η τιμή αυξήθηκε από 1.117,649 ευρώ στις 3 Μαρτίου σε 1.170,452 ευρώ στις 4 Μαρτίου, καταγράφοντας άνοδο περίπου 4,7%.

Αντίστοιχη πορεία σημειώθηκε και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στη HELLENiQ ENERGY η τιμή αυξήθηκε από 874,765 ευρώ ανά κυβικό μέτρο στις 3 Μαρτίου σε 962,074 ευρώ στις 5 Μαρτίου, δηλαδή περίπου +10% μέσα σε δύο ημέρες. Στη Motor Oil η τιμή από 872,894 ευρώ αυξήθηκε σε 920,764 ευρώ στις 4 Μαρτίου, σημειώνοντας άνοδο περίπου 5,5%.

Αυξήσεις καταγράφονται και στο υγραέριο κίνησης. Το LPG auto από τη HELLENiQ ENERGY αυξήθηκε από 1.348,486 ευρώ ανά μετρικό τόνο στις 3 Μαρτίου σε 1.428,219 ευρώ στις 5 Μαρτίου (+5,9%). Στη Motor Oil η τιμή διαμορφώθηκε από 1.349,858 ευρώ στις 3 Μαρτίου σε 1.395,095 ευρώ την επόμενη ημέρα (+3,3%).

Σημαντική άνοδος εμφανίζεται και στο μαζούτ. Το Fuel Oil No 180 1%S της HELLENiQ ENERGY αυξήθηκε από 470,098 ευρώ ανά μετρικό τόνο στις 3 Μαρτίου σε 521,345 ευρώ στις 5 Μαρτίου, καταγράφοντας αύξηση περίπου 10,9%, ενώ στη Motor Oil από 469,030 ευρώ αυξήθηκε σε 497,944 ευρώ στις 4 Μαρτίου (+6,2%).

Οι αυξήσεις στις τιμές διυλιστηρίου αποτελούν βασικό δείκτη για την πορεία των τιμών στα πρατήρια καυσίμων, καθώς οι μεταβολές αυτές συνήθως μεταφέρονται στη λιανική αγορά μέσα σε λίγες ημέρες. Στα 1,777 ευρώ ανά λίτρο διαμορφώθηκε η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με το καθημερινό δελτίο επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων της Διατομεακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή που δημοσιεύθηκε χθες. Με βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από 4.351 πρατήρια καυσίμων σε όλη τη χώρα, η αμόλυβδη 100 οκτανίων διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 1,985 ευρώ ανά λίτρο, καταγράφοντας σημαντικά υψηλότερη τιμή σε σχέση με τη βασική βενζίνη.

Στο πετρέλαιο κίνησης, η μέση τιμή πανελλαδικά διαμορφώθηκε στα 1,619 ευρώ ανά λίτρο, με τα στοιχεία να προκύπτουν από 4.675 πρατήρια. Το υγραέριο κίνησης (Autogas) παραμένει η οικονομικότερη επιλογή για τους οδηγούς, με μέση τιμή 1,068 ευρώ ανά λίτρο σε 1.161 πρατήρια που συμμετείχαν στη μέτρηση. Τέλος, στο πετρέλαιο θέρμανσης καταγράφηκε μέση τιμή 1,246 ευρώ ανά λίτρο, βάσει στοιχείων από 1.659 πρατήρια σε όλη τη χώρα.