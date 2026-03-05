Η ποινική μεταχείριση του 22χρονου έχει προκαλέσει τη διαφωνία μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα.

Στην τακτική ανακρίτρια κλήθηκε για να καταθέσει ένας 22χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Η υπόθεση ήρθε στην επιφάνεια το 2024, κατόπιν έρευνας της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Οι πληροφορίες έφτασαν στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ από φορέα που εδρεύει στις ΗΠΑ και ασχολείται με την προστασία ανηλίκων από σεξουαλική εκμετάλλευση.

Οι αρχικές πληροφορίες, σύμφωνα με το parallaximag.gr, ανέφεραν ότι χρήστης του διαδικτύου εντός της ελληνικής επικράτειας φέρεται να είχε αποθηκεύσει υλικό παιδικής πορνογραφίας συνδεδεμένο με συγκεκριμένο ηλεκτρονικό λογαριασμό. Η ψηφιακή έρευνα που ακολούθησε οδήγησε στην ταυτοποίηση του 22χρονου, ο οποίος σήμερα φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και στο κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου εντοπίστηκαν συνολικά 83 αρχεία, τα οποία περιλάμβαναν φωτογραφίες και βίντεο με ανήλικα παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών. Για την υπόθεση ασκήθηκε σε βάρος του κακουργηματική δίωξη και κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης.

Κατά την απολογία του, ο 22χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο υλικό αποθηκεύτηκε στον υπολογιστή του χωρίς να το αντιληφθεί, όταν ήταν 18 ετών, κατά τη διάρκεια πλοήγησής του στο διαδίκτυο. Όπως ισχυρίστηκε, εκείνη την περίοδο κατέβαζε αρχεία πορνογραφικού περιεχομένου που αφορούσαν ενήλικες μέσω συνδέσμων που του έστελναν άγνωστοι χρήστες με τους οποίους επικοινωνούσε στο ίντερνετ.

«Όταν διαπίστωσα το περιεχόμενο αυτών των αρχείων τα διέγραψα αμέσως», φέρεται να ανέφερε στην απολογία του.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας προέκυψε διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα σχετικά με την ποινική μεταχείριση του κατηγορούμενου. Η ανακρίτρια πρότεινε να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση προσέγγισης ή επικοινωνίας με ανήλικους.

Αντίθετα, ο εισαγγελέας γνωμοδότησε υπέρ της προφυλάκισής του. Την τελική απόφαση για τη διαφωνία αναμένεται να λάβει εντός πέντε ημερών το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, το οποίο θα εκδώσει σχετικό βούλευμα.

Μέχρι τότε, ο 22χρονος παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό, με διάταξη της ανακρίτριας.