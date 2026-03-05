Νέο επεισόδιο την Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 18:00 στον ΑΝΤ1+.

Το MCP Warrior, το απόλυτο μαχητικό show, με παρουσιαστή τον Γιώργο Αγγελόπουλο, επιστρέφει με το 13ο εκρηκτικό επεισόδιο την Παρασκευή 6 Μαρτίου, στις 18:00, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+.

Η μεγάλη παραγωγή ανεβάζει τα όρια δράσης και αδρεναλίνης, με έπαθλο 20.000€ και ένα επαγγελματικό συμβόλαιο με την BRAVE CF, αξίας άνω των 100.000 ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο για διεθνή καριέρα στο MMA.

Το MCP (MMA Challenge Pro) Warrior συνδυάζει δοκιμασίες επιβίωσης στη φύση με αγώνες αποκλεισμού MMA. Kορυφαίοι αθλητές δοκιμάζονται σε αντοχή, δύναμη και ψυχική πίεση, όπου στο οκτάγωνο (αγωνιστικό χώρο) δεν συγχωρείται κανένα λάθος.

Την καθοδήγηση αναλαμβάνει ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος για πρώτη φορά ηγείται MMA αθλητών, μεταφέροντας την εμπειρία και τη γνώση του στο MCP Warrior, το οποίο αναβαθμίζει τα ελληνικά μαχητικά shows.

Επεισόδιο 13: Ανατροπές, αποχώρηση και νέος Warrior αλλάζουν τα δεδομένα

Στο προηγούμενο επεισόδιο οι Warriors έζησαν μια διαφορετική εμπειρία: έπαιξαν μπάσκετ «man to man» με τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή parkour Δημήτρη Κυρσανίδη - σε μια στιγμή χαλάρωσης και ψυχικής αποφόρτισης.

Η μεγάλη έκπληξη, όμως, ήταν η άφιξη του νέου παίκτη, Ρόμπερτ Ραφαήλ Αλία.

Η αγωνία κορυφώνεται στο 13ο επεισόδιο, καθώς η οικειοθελής αποχώρηση του Σαμβέλ Αβαγκιάν λόγω τραυματισμού στον ώμο αλλάζει οριστικά τις ισορροπίες. Η απόφαση που ελήφθη σε συνεννόηση με την παραγωγή και το ιατρικό επιτελείο, φέρνει ανακατατάξεις σε Κόκκινη και Μπλε ομάδα και σηματοδοτεί μια νέα, πιο σκληρή φάση του παιχνιδιού.

Στο οκτάγωνο (αγωνιστικό χώρο) εισέρχεται επίσημα ο Ρόμπερτ Ραφαήλ Αλία, έτοιμος να αποδείξει ότι αξίζει τη θέση του.

Επιλέγει ως αντίπαλο τον 20χρονο Άνγκελ Γιάνκοβ, ένα από τα πιο δυναμικά ανερχόμενα ταλέντα της διοργάνωσης. Η αναμέτρηση αποκτά έντονο συμβολισμό: εμπειρία και ψυχραιμία απέναντι σε νεανική ορμή και δίψα για ανατροπή.

Μετά από ένα από τα πιο απαιτητικά weight cuts της σεζόν, οι δύο μαχητές φτάνουν στα όρια, σωματικά και πνευματικά. Το διακύβευμα είναι ξεκάθαρο: μια θέση στους ημιτελικούς και ένα βήμα πιο κοντά στο πολυπόθητο συμβόλαιο με τη BRAVE CF.

Το 13ο επεισόδιο δεν είναι απλώς ακόμη μία μάχη στο οκτάγωνο. Είναι το σημείο καμπής όπου τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Μη το χάσετε!