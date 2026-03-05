Ο Γιώργος Λιάνης σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Το πρωινό» βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 5 Μαρτίου ο Γιώργος Λιάνης, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον οικοδεσπότη του, Γιώργο Λιάγκα.

Ο δημοσιογράφος, μεταξύ άλλων, στάθηκε ιδιαίτερα στην οικογένειά του, τη ζωή του και στον τρόπο που κρίνει τον εαυτό του. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, μίλησε για τη φύση του επαγγέλματός του και για το γεγονός πως δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στο έπακρο στις υποχρεώσεις του ως πατέρας.

Χαρακτήρισε τον εαυτό του ως «πανάθλιο πατέρα», αλλά «εξαιρετικό παππού» και «κάκιστο σύζυγο».

Όπως παραδέχτηκε: «Με παγίδευε η δουλειά που κάνουμε. Προφανώς δεν ήμουν πιστός. Έχω κάνει τρεις γάμους, δύο παιδιά και πέντε εγγόνια. Είμαι εξαιρετικός παππούς και πανάθλιος πατέρας. Τα παιδιά μου το αποκατέστησαν αυτό.. Τα παιδιά μου προσέφεραν ένα μεγάλο άλλοθι, με καμάρωναν σε αυτό που κάνω».

Σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή, εξήγησε πως υπήρξε γενναιόδωρος ως σύντροφος, όχι όμως σωστός σύζυγος: «Είμαι με τη σύντροφό μου 30 χρόνια, δεν είναι σχέση ωριμότητας, είναι σχέση ζωής…», εξήγησε αρχικά για τη ζωή του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε άλλο σημείο εξήγησε: «Οι γυναίκες που ήταν κοντά μου φρόντιζα να μην πονέσουν. Δεν τις εγκατέλειπα τόσο εύκολα. Τις αναδείκνυα τις σχέσεις μου. Δεν ήμουν και κανένας κατακτητής, ένας δημοσιογράφος ήμουν. Έκανα τις γυναίκες να αισθάνονται μοναδικές. Αυτό είναι το μυστικό. Ήμουν γαλαντόμος σύντροφος, αλλά κάκιστος σύζυγος, με παγίδευε η δουλειά, ήμουν αφιερωμένος.. Δεν ήμουν πιστός, δεν είναι ανάγκη να το λέμε, μπορούμε να το εννοούμε».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dguq296hzujd?integrationId=40599y14juihe6ly}