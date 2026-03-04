Η Βάνα Μπάρμπα σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Το πρωινό», βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου η Βάνα Μπάρμπα, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον οικοδεσπότη της, Γιώργο Λιάγκα.

Η γνωστή ηθοποιός κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην 23 ετών κόρης της, αλλά και στα νέα της επαγγελματικά βήματα. Παράλληλα, έκανε μία σαφή αναφορά στην υγεία της, τονίζοντας πως πλέον έχει ανακάμψει.

Σε ό,τι αφορά την κόρη της, η Βάνα Μπάρμπα δήλωσε αρχικά: «Η κόρη μου σπουδάζει ιστορία της τέχνης, είναι 23. Δεν μένουμε πια μαζί. Δεν έχω απογαλακτιστεί εγώ από εκείνη…. Δεν λέω αν έχει σύντροφό, αυτά είναι δικά της θέματα. Δεν μπορώ να μην τη δω. Για 2-3 μέρες αντέχω, αλλά μετά δεν μπορώ. Μια αγκαλιά, «καλημέρα, σ' αγαπάω» και μετά φεύγω».

Σε δεύτερο χρόνο, χωρίς να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες, αναφέρθηκε στην υγεία της και στον τρόπο που κατάφερε να ανακάμψει σωματικά και ψυχικά:

«Είμαι πολύ καλύτερα. Είμαι σε έναν κύκλο ζωής καινούριο. Έπρεπε να φτάσω στον πάτο. Και αυτό είναι και μία συμβουλή που ήθελα να δώσω: αν δεν τον αγγίξεις δεν μπορείς να ανέβεις, να αναδυθείς. Είναι νόμος της φύσης. Ο πάτος είναι ένα είδος τιμωρίας στην αμετροέπεια μας καμιά φορά. Δεν γίνεται να πάμε μπροστά αν δεν πονέσουμε. Όταν όλα πάνε τέλεια, γινόμαστε αλαζόνες και χαλάμε αυτό που λέγεται «άνθρωπος», ενώ όταν χάνεις πράγματα, καταλαβαίνεις ότι αυτό που μετράει είναι η ηθική και όχι το χρήμα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgtwwwf48pap?integrationId=40599y14juihe6ly}