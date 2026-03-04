Η σύλληψή τους έγινε μετά από καταδίωξη από στελέχη περιπολικού σκάφους του Λιμενικού.

Στη Ρόδο, οι δύο Τούρκοι διακινητές που συνελήφθησαν την περασμένη Κυριακή 1 Μαρτίου μετά από καταδίωξη του Λιμενικού Σώματος, προφυλακίστηκαν και οδηγούνται στις φυλακές του νησιού.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 25 και 28 ετών, εντοπίστηκαν ως οι χειριστές ταχύπλοου σκάφους που μετέφερε συνολικά 58 αλλοδαπούς από τα παράλια της Τουρκίας και τους αποβίβασε στην περιοχή Γεννάδι της Ρόδου, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονταν 23 ανήλικα παιδιά.

Η σύλληψή τους έγινε μετά από καταδίωξη από στελέχη περιπολικού σκάφους του Λιμενικού. Οι αλλοδαποί επιβεβαίωσαν τα στοιχεία των διακινητών, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση πιθανών συνεργών και το δίκτυο διακίνησης.