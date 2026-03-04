Η Bitget, το μεγαλύτερο καθολικό ανταλλακτήριο Universal Exchange (UEX) στον κόσμο, γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ενισχύοντας τη θέση και τον ρόλο των γυναικών στον κλάδο του Web3 και των κρυπτονομισμάτων, με μια νέα καμπάνια της εμβληματικής πρωτοβουλίας της, Blockchain4Her.

Παραμένοντας πιστή στο όραμά της για συμπερίληψη και ισότητα στον κλάδο του blockchain και με κεντρικό μήνυμα το ερώτημα «Πώς μπορούμε να πετύχουμε τη μαζική υιοθέτηση χωρίς τις γυναίκες;», η νέα καμπάνια φέρνει τον κλάδο αντιμέτωπο με μια κρίσιμη πραγματικότητα. Ο αποκλεισμός του μισού παγκόσμιου πληθυσμού θέτει δομικούς περιορισμούς στη ρευστότητα, την καινοτομία και τις αποδόσεις. Για τη Bitget, η συμπερίληψη των φύλων δεν αποτελεί απλώς θέμα κοινωνικής υπευθυνότητας, αλλά βασικός μοχλός εμπορικής, οικονομικής και βιώσιμης ανάπτυξης.

«Γνωρίζουμε ήδη ότι υπάρχουν πολλαπλά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν σχετικά με την εκπροσώπηση των γυναικών, ιδιαίτερα στους τομείς STEM. Ακόμη και στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, η ανισότητα είναι αισθητή», δήλωσε η Gracy Chen, CEO της Bitget. «Ο ρόλος των μεγαλύτερων παικτών της αγοράς είναι να αναγνωρίσουν τις δυνατότητες και την επιρροή που έχουν οι γυναίκες, ιδιαίτερα στον χρηματοοικονομικό τομέα. Κάθε βήμα, όσο μικρό κι αν φαίνεται, είναι σημαντικό».

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Bitget πραγματοποιεί μια παγκόσμια καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο την αναγνώριση και την αντιμετώπιση των ασυνείδητων προκαταλήψεων στο Web3. Το βίντεο της καμπάνιας αναδεικνύει τη δυναμική είσοδο και παρουσία των γυναικών σε παραδοσιακά ανδροκρατούμενους χώρους, επισημαίνοντας ότι η ουσιαστική πρόοδος έρχεται όταν οι ίδιες παίρνουν το μέλλον στα χέρια τους. Ηγέτες του κλάδου, δημιουργοί, builders και χρήστες προσκαλούνται να μοιραστούν τη δική τους οπτική, προτείνοντας συγκεκριμένες δράσεις για την προώθηση ενός πιο συμπεριληπτικού και διαφανούς πλαισίου λειτουργίας στο οικοσύστημα του Web3.

Παράλληλα, η Bitget θα κυκλοφορήσει μια Limited Edition Card για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας σε συνεργασία με το Bitget Wallet. Η κάρτα θα περιλαμβάνει δημιουργικά στοιχεία με μηνύματα σχετικά με την καταπολέμηση των προκαταλήψεων και την προώθηση της συμπερίληψης. Οι χρήστες της κάρτας θα αποκτήσουν και αποκλειστικά προνόμια, μετατρέποντας την υπεράσπιση σε ορατή, καθημερινή συμμετοχή. Με την Bitget Wallet Card μπορούν, ακόμα, να πραγματοποιούν αγορές με κάρτες Mastercard και Visa, διαθέσιμες σε περισσότερες από 50 χώρες σε Ευρώπη, Λατινική Αμερική και Ασία-Ειρηνικό.

Η φυσική παρουσία αποτελεί βασικό πυλώνα της νέας καμπάνιας. Βασιζόμενη στην πρωτοβουλία «Lady Forward», η Bitget θα διοργανώσει μια σειρά από διαδραστικές εκδηλώσεις στη Νοτιοανατολική Ασία, την Ανατολική Ασία, την Ευρώπη, την περιοχή της Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ) και τη Λατινική Αμερική. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται σε ασφαλείς ανοιχτούς χώρους, όπου οι παρευρισκόμενες θα έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν εμπειρίες, να δικτυωθούν και να συμμετάσχουν σε συζητήσεις γύρω από την ηγεσία, τα χρηματοοικονομικά και την τεχνολογία. Πέρα από τις συζητήσεις και τις ομιλίες γυναικών ηγετών από το Web2 και το Web3, θα πραγματοποιηθεί και μια σειρά δημιουργικών εργαστηρίων με σεμινάριο ανθοδετικής, παρασκευή αρωμάτων, κεραμική και nail art. Στη Νοτιοανατολική Ασία, συγκεκριμένα, η Bitget προγραμματίζει τη διοργάνωση συνεδρίου, panel συζητήσεων και ενός ειδικού δείπνου Iftar, αναδεικνύοντας την σημασία που δίνει η καμπάνια στην διαπολιτισμική συμπερίληψη και στον community-driven διάλογο.

Με την καμπάνια για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Bitget συνεχίζει να προωθεί τη πρωτοβουλία Blockchain4Her, ενισχύοντας τη δέσμευση της για τη δημιουργία ενός πιο ανοιχτού και συμπεριληπτικού χώρου των κρυπτονομισμάτων. Η πρωτοβουλία τονίζει τη σημασία της διαφορετικότητας, όχι ως περιορισμό, αλλά ως ευκαιρία για ανάπτυξη και ενδυνάμωση της αγοράς.