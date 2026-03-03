Η ανακοίνωση για την αναστολή μαθημάτων στο Γυμνασίο Ερέτριας την Πέμπτη 5 Μαρτίου.

Κλειστό θα παραμείνει την Πέμπτη 5 Μαρτίου το Γυμνάσιο Ερέτριας. Ειδικότερα, την αναστολή λειτουργίας του Γυμνασίου Ερέτριας για την Πέμπτη ο Δήμαρχος Ερέτριας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, η απόφαση ελήφθη λόγω της ανάγκης εκτέλεσης τεχνικών εργασιών αποκατάστασης στο δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων στον αύλειο χώρο της σχολικής μονάδας. Οι εργασίες κρίνονται απαραίτητες για λόγους ασφάλειας και προστασίας τόσο των μαθητών όσο και του διδακτικού προσωπικού.

Οι μαθητές εκτός απροόπτου θα επιστρέψουν στα μαθήματα την Παρασκευή 6 Μαρτίου.