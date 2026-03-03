«Η στάση της κυβέρνησης της ΝΔ είναι ο ορισμός του πολιτικού και ηθικού κατήφορου.»

Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει τη στάση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντας πολιτικά και ηθικά απαράδεκτη την πρόσφατη δήλωση του Πρωθυπουργού περί «δικαιώματος αυτοάμυνας» στον Νετανιάχου, ο οποίος κατηγορείται διεθνώς για εγκλήματα πολέμου.

Όπως επισημαίνει η ανακοίνωση του κόμματος, η επίκληση της «αυτοάμυνας» για να νομιμοποιηθεί μια επιθετική ενέργεια δεν είναι μόνο νομικά αμφισβητήσιμη, αλλά και πολιτικά επικίνδυνη, και όποιος την καλύπτει αναλαμβάνει μείζονα ευθύνη.

Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά «το να φτάνει ο κ. Μητσοτάκης στο σημείο να αναγνωρίζει, σύμφωνα με την ΕΡΤ, «δικαίωμα αυτοάμυνας» στον επιτιθέμενο, στον ίδιο τον Νετανιάχου που κατηγορείται διεθνώς για εγκλήματα πολέμου, αυτό ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Η στάση της κυβέρνησης της ΝΔ είναι ο ορισμός του πολιτικού και ηθικού κατήφορου.»

Η Νέα Αριστερά τονίζει ότι η επτάχρονη πορεία διακυβέρνησης Μητσοτάκη έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου το παράλογο εμφανίζεται ως κανονικότητα, με τους πολίτες να αισθάνονται συχνά «κομπάρσοι» σε μια παράσταση, αντί για πολίτες ενός ευρωπαϊκού κράτους.

Κλείνοντας, η ανακοίνωση υπογραμμίζει: «Κύριε Μητσοτάκη, η υποτέλεια δεν αποτελεί εξωτερική πολιτική».