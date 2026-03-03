Η Klavdia, δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία αγκαλιά με τον νέο της σύντροφο.

Μετά από τον χωρισμό της από τον Oge, η Klavdia φαίνεται και πάλι ερωτευμένη στην αγκαλιά του νέου της συντρόφου.

Η νεαρή ερμηνεύτρια στο παρελθόν μέσα από τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στον Τάσο Τρύφωνος, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους το πρώην ζευγάρι αποφάσισε να πάρει χωριστούς δρόμους.

Έτσι, μήνες μετά την είδηση για τον χωρισμό της, φαίνεται να έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική της ζωή.

Το βράδυ της Δευτέρας 2 Μαρτίου, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram – για πρώτη φορά – μία κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο.

Η Klavdia απεικονίζεται χαμογελαστή, ενώ το πρόσωπο του φίλου της δεν απεικονίζεται καθαρά. Παρ’ όλα αυτά, πάνω στην φωτογραφία άφησε μία κόκκινη καρδιά και το όνομά του.