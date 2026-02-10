Όσα ανέφερε η Κατερίνα Γερονικολού για τη σχέση της με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και την κόρη του.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου η Κατερίνα Γερονικολού, όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου.

Η ηθοποιός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη σχέση της με τον σύντροφό της Γιάννη Τσιμιτσέλη, την κόρη του, αλλά και τον τρόπο που επιδρά στην καθημερινότητά τους η συνεργασία τους στα επαγγελματικά.

Σχολιάζοντας αρχικά τη σχέση που έχουν δημιουργήσει οι τρεις τους, τονίζει πως μαζί με την κόρη του συντρόφου της έχει μεγαλώσει και εκείνη μαζί, καθώς με το Γιάννη Τσιμιτσέλη μετρούν πλέον 8 χρόνια κοινής πορείας: «Όταν η σχέση είναι μακροχρόνια, τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα. Δηλαδή δεν ξέρω αν κατά πόσο ενδείκνυται σε σχέσεις πολύ μικρής διάρκειας να γνωρίζει κάποιος το παιδί του συντρόφου του», και συνέχισε:

«Αλλά δεν ξέρω αν παίζει ρόλο και το συγκεκριμένο παιδί που είναι φανταστικό, υπέροχο, αλλά γενικά έχω κι εγώ μεγαλώσει με το παιδί του Γιάννη. Θέλω να πω είμαστε οχτώ χρόνια όλοι μαζί. Οπότε είναι εύκολο, όσο το κάνουμε εύκολο. Και δεν είναι τόσο δύσκολο όταν αγαπάς τον άλλον. Δηλαδή αποδεχόμαστε τους γονείς του άλλου, αποδεχόμαστε τους φίλους του άλλου. Δηλαδή πόσο μάλλον το παιδί του άλλου».

Σε δεύτερο χρόνο η Κατερίνα Γερονικολού, εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη συνθήκη: «Δηλαδή είναι σαν να σε αγαπήσει κάποιος, αλλά να μην του αρέσει η δουλειά σου. Σαν να σε αγαπήσει κάποιος, αλλά να μην του αρέσει κάτι άλλο. Δηλαδή κάθε άνθρωπος έχει ένα πακέτο της ζωής του, το επάγγελμά του, την οικογένειά του, τους φίλους του. Είτε το αποδέχεσαι είτε όχι. Και γενικά εγώ δεν πολυπιστεύω ότι οι άνθρωποι αλλάζουν πάρα πολύ. Πιστεύω ότι μπορούν να αλλάξουν κάποιες συμπεριφορές, αλλά να αλλάξουν, δεν νομίζω».

Η αναφορά της Κατερίνας Γερονικολού στην κοινή επαγγελματική ζωή με τον σύντροφό της

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η ηθοποιός, στάθηκε ιδιαίτερα και στον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται και επαγγελματικά:

«Πέρα από το «Κι όμως είμαι ακόμα εδώ» που κάναμε πριν κάποια χρόνια, μας γίνονται προτάσεις για σήριαλ και εμείς θέλουμε να είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Γιατί όταν ενώνεις τις δυνάμεις σου με τον σύντροφό σου, θες να είναι μια συνθήκη πάρα πολύ ωραία. Να μην το χαραμίσουμε για κάτι οτιδήποτε».

«Συνέχεια μας προτείνουν έργα για να ανεβάσουμε μαζί. Δεν είμαι σε φάση που αναζητώ έργα αλλά τέλος πάντων, μπορεί και να υπάρξουμε μαζί σύντομα. Είμαι σίγουρη ότι ο Γιάννης κάτι θα ‘χει στο μυαλό του. Τώρα δεν θέλω να το πω, είναι πολύ νωρίς. Συζητάμε κάτι που μπορεί να είμαστε μαζί».

