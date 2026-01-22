«Από την πρώτη μέρα ήμασταν ζευγάρι», είπε η ηθοποιός για την σχέση της με τον Σωτήρη Τσαφούλια.

Στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» η Άννα Μενενάκου μίλησε για την σχέση της με τον σύντροφό της, Σωτήρη Τσαφούλια, αναφερόμενη τόσο στην συνεργασία τους, όσο και στην πρώτη τους γνωριμία.

Η ηθοποιός τόνισε πως μεταξύ τους υπάρχει πλήρης διαφάνεια, ενώ χαρακτήρισε την γνωριμία τους ως κεραυνοβόλο έρωτα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνεργασία τους στη σειρά το «ΡΙΦΙΦΙ», επισημαίνοντας πως δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζονται.

Αναφορικά με τη σειρά, η Άννα Μενενάκου δήλωσε: «Είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε συνεργαστεί. Κάθε φορά είναι και καλύτερη. Μαθαίνουμε περισσότερο ο ένας τον άλλο στη δουλειά, γιατί είναι ξεχωριστό το προσωπικό κομμάτι και ξεχωριστός ο τρόπος που δουλεύει ο καθένας μας».

Όπως φάνηκε και στο σχετικό απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στον αέρα της εκπομπή, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, η ηθοποιός εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η σχέση τους: «Υπάρχει μια διαφάνεια, είναι όλα καθαρά, ήρεμα, δεν έχουμε πίσω κείμενα, ό,τι θέλουμε το λέμε ο ένας στον άλλον» είπε αρχικά και συνέχισε:

«Δεν έχουμε επιλέξει να κρατάμε χαμηλό προφίλ, απλά είμαστε έτσι σαν άνθρωποι. Γνωριστήκαμε έξω από τον επαγγελματικό χώρο. Ήταν κεραυνοβόλος έρωτας, τουλάχιστον από εμένα και νομίζω ότι από την πρώτη μέρα απλά ήμασταν ζευγάρι».

