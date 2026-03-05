Αντίστροφη μέτρηση για την σχολική γιορτή της 25ης Μαρτίου, όσα πρέπει να ξέρουν οι μαθητές για το καθεστώς των απουσιών και το πρωτόκολλο της μαθητικής παρέλασης.

Ο Μάρτιος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την εθνική εορτή για την 25η Μαρτίου όπου ο απανταχού ελληνισμός τιμά με περηφάνεια και μεγαλοπρέπεια την Επανάσταση του 1821 και τον αγώνα των Ελλήνων για ελευθερία και ανεξαρτησία ύστερα από 400 χρόνια σκλαβιάς υπό τον τουρκικό ζυγό. Αξίζει να σημειώσουμε ότι όπως και στην περίπτωση του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου έτσι και την 25η Μαρτίου έναρξη και όχι τη λήξη της επανάστασης. Σε κάθε περίπτωση η 25η Μαρτίου 1821 είναι ημερομηνία ορόσημο για την νεότερη ιστορία της χώρας, σηματοδοτώντας την έναρξη της εθνικής παλιγγενεσίας και τη δημιουργία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.

Φέτος η επέτειος «πέφτει» Τετάρτη και παραδοσιακά όλες οι σχολικές βαθμίδες θα διοργανώσουν εκδηλώσεις και μαθητικές γιορτές φόρος τιμής σε μια από τις σημαντικότερες μέρες για τον ελληνικό και μάλιστα με διπλό εορταστικό χαρακτήρα καθώς η 25η Μαρτίου είναι τόσο εθνική επέτειος όσο και σπουδαία θρησκευτική εορτή.

Κάθε χρόνο στις 25 Μαρτίου τιμάμε την Επανάσταση του 1821 και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου

Η επέτειος της 25ης Μαρτίου καθιερώθηκε επίσημα στις 15 Μαρτίου 1838 από τον βασιλιά Όθωνα, ώστε να συνδεθεί με τη μεγάλη θρησκευτική εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Σύμφωνα με την παράδοση, η Επανάσταση ξεκίνησε στα Καλάβρυτα, στην Αγία Λαύρα, όπου ο μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Γερμανός ύψωσε τη σημαία της Επανάστασης στις 25 Μαρτίου 1821.

Παράλληλα η ημέρα είναι αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, μία από τις μεγαλύτερες εορτές της Χριστιανικής Πίστης. Είναι η ημέρα κατά την οποία ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ανήγγειλε στην Παναγία ότι θα φέρει στον κόσμο τον Υιό του Θεού. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Λουκά, ο Αρχάγγελος ζήτησε τη συγκατάθεση της Παναγίας για την ενσάρκωση του Θείου Λόγου. Παρότι η Μαρία δεν είχε έρθει σε σαρκική επαφή με τον Ιωσήφ, καθώς ήταν μόνο αρραβωνιασμένοι, ο Γαβριήλ της εξήγησε ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Της ανέφερε και το παράδειγμα της Ελισάβετ, η οποία αν και στείρα, γέννησε παιδί με τη βοήθεια του Θεού. Η Παναγία δέχτηκε το θείο μήνυμα με ταπεινότητα, εκπληρώνοντας τον ρόλο της ως Μητέρα του Χριστού, και ο Αρχάγγελος αποχώρησε, έχοντας επιτελέσει την αποστολή του.

Η σύνδεση της ημερομηνίας με τον Ευαγγελισμό προσέδωσε θρησκευτική βαρύτητα στον αγώνα, ενώ η ημέρα επιλέχθηκε και για πρακτικούς λόγους, καθώς μέσα στους θρησκευτικούς εορτασμούς θα μπορούσαν να κρύψουν την εξέγερση. Έκτοτε, ο εορτασμός της εθνικής αυτής επετείου τιμάται κάθε χρόνο απαρέγκλιτα την ίδια ημέρα.

Πώς θα γιορτάσουν τα σχολεία φέτος την διπλή αργία της 25ης Μαρτίου

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο μετά το τέλος του πρώτου δεκαήμερου του Μαρτίου θα ξεκινήσουν οι πρόβες για την μαθητική παρέλαση που παραδοσιακά θα λάβει χώρα ανήμερα της εθνικής επετείου με εξαίρεση τα σχολεία της Αθήνας όπου η μαθητική παρέλαση είθισται να πραγματοποιείται παραμονές της επετείου ήτοι στις 24 του μήνα καθώς στις 25 διεξάγεται η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα. Τα σχολεία κορυφώνουν αυτό το διάστημα τις πρόβες για τις μαθητικές σχολικές γιορτές που θα πραγματοποιηθούν σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση την Τρίτη 24 του μήνα. Για τις ώρες διεξαγωγής και άλλες λεπτομέρειες της μαθητικής παρέλασης, αναμένεται η έκδοση εγκυκλίου από το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι μαθητές και οι γονείς καλούνται να ενημερωθούν εγκαίρως από τα σχολεία τους για το πρόγραμμα και τις τυχόν διαφοροποιήσεις ανά Δήμο.

Οι μαθητές θα απολαύσουν ένα διήμερο χωρίς μαθήματα λόγω της εθνικής εορτής όμως καλούνται να δώσουν υποχρεωτικά το παρών στις σχολικές γιορτές δίωρης διάρκειας που θα τηρηθεί όπως συμβαίνει κάθε φορά παρουσιολόγιο.Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, απουσία μαθητή από επετειακή σχολική εκδήλωση θεωρείται αδικαιολόγητη για όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα εκείνης της ημέρας. Μετά το πέρας της γιορτής, οι μαθητές αποχωρούν. Όπως ορίζει ξεκάθαρα το ΦΕΚ «Απουσία μαθητή από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου θεωρείται αδικαιολόγητη απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.»

25η Μαρτίου: Πώς επιλέγονται οι σημαιοφόροι και παραστάστες

Στο πλαίσιο της σχολικής γιορτής θα αναλάβουν χρέη σημαιοφόρου και παραστατών οι επόμενοι μαθητές που προέκυψαν από την κλήρωση στα Δημοτικά και τις βαθμολογικές επιδόσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια αντίστοιχα για την 28η Οκτωβρίου. Υπενθυμίζεται ότι και στις δύο βαθμίδες ορίζονται δύο σημαιοφόροι. Ο πρώτος είναι αυτός που κρατά τη σημαία από την 28η Οκτωβρίου μέχρι και τις μαθητικές εκδηλώσεις της 31ης Ιανουαρίου και από την 1η Φεβρουαρίου που περιλαμβάνει αυτονόητα και την 25η Μαρτίου μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους αναλαμβάνει ο έτερος σημαιοφόρος.

Εθνική εορτή 25ης Μαρτίου: Το αυστηρό πρωτόκολλο της μαθητικής παρέλασης

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο για την επιτυχία της παρέλασης πρέπει να τηρηθούν οι εξής όροι:

Τάξη, συνοχή και πειθαρχία, ακριβής τήρησης της στοιχίσεως και κυρίως των διαστημάτων και των αποστάσεων ανάμεσα στα τμήματα των σχολείων.

Κάθε σχολείο παρελαύνει με δύο διμοιρίες ( μία κορίτσια, μία αγόρια) κατά τετράδες, κάθε μία, θα αποτελείται από 32 παιδιά, ένα σημαιοφόρο και πέντε παραστάτες. Η σημαία θα προβαδίζει σε απόσταση 6 βημάτων και θα ακολουθεί ο διμοιρίτης μαθητής, που θα απέχει από τη διμοιρία 4 βήματα. Όταν ο επικεφαλής (διμοιρίτης) φτάσει στο ύψος του Α’ δείκτη θα σηκώσει το δεξί του χέρι σε ανάταση και θα το κατεβάσει ζωηρά στο Β’ δείκτη. Συγχρόνως θα στρίψει το κεφάλι του ζωηρά δεξιά για να αποδώσει τιμές στις παριστάμενες αρχές της πόλης. Όταν φτάσει στο ύψος του Γ’

δείκτη θα στρίψει το κεφάλι του μπροστά.

Το ίδιο θα κάνει και ο διμοιρίτης μαθητής κάθε διμοιρίας. Τα παιδιά ολόκληρης της διμοιρίας θα κάνουν στροφή του κεφαλιού προς τα δεξιά, όταν κατεβάσει το χέρι του ο διμοιρίτης, δηλαδή στο ύψος του Β’ δείκτη, εκτός από τον πρώτο μαθητή προς τα δεξιά κάθε διμοιρίας, ο οποίος, και θα τηρεί ακριβώς την κατεύθυνση. Όταν η διμοιρία φτάσει στο ύψος του Γ’ δείκτη, τότε θα κάνει στροφή του κεφαλιού μπροστά. Όλοι οι διμοιρίτες θα βαδίζουν μπροστά πάντα στη γραμμή παρελάσεως και κοντά στους δείκτες, όπως επίσης και όλοι οι μαθητές που βρίσκονται στη δεξιά πλευρά, δηλαδή πίσω από το

διμοιρίτη.

Όπως τονίζεται από το Υπουργείο Παιδείας αλλά και το Εσωτερικών «επειδή η παρέλαση γίνεται για ανάμνηση αλλά και για να τιμηθούν πρόσωπα και γεγονότα μιας ορισμένης χρονικής περιόδου που έχει αξία για μας σήμερα θα πρέπει η ποιότητα της παρέλασης να είναι η υψηλότερη.»

Είθισται τα χρώματα της παρέλασης είναι το γαλάζιο, το μπλε και το λευκό. Παραδοσιακά τα σχολεία για την παρέλαση έχουν προκαθορισμένο πρωτόκολλο ενδυμασίας που πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα από την μαθητική κοινότητα. Σύμφωνα με αυτό τα κορίτσια φοράνε (είτε γαλάζιο είτε λευκό πουκάμισο, μπλε ή μπορντό φουλάρι, μπλε φούστα, καλσόν στο χρώμα του δέρματος, σκούρα παπούτσια) ενώ αντίστοιχα τα αγόρια (είτε γαλάζιο είτε λευκό πουκάμισο, μπλε γραβάτα, μπλε παντελόνι, σκούρα παπούτσια.). Παράλληλα στους μαθητές δίδεται και από τα σχολεία το σήμα κονκάρδα με τα διακριτικά του σχολείου που θα φορέσουν κατά την παρέλαση. Επιπλέον ο/η σημαιοφόρος, οι παραστάτες , ο/η μαθητής/τρια για την κατάθεση στεφανιού και τα παιδιά που κρατάνε το πανό του σχολείου θα φοράνε και άσπρα γάντια. Aυτονόητα τα ρούχα της παρέλασης πρέπει να είναι σιδερωμένα, φρεσκοπλυμένα ενώ αυστηρά πρέπει να αποφεύγονται βάσει πρωτοκόλλου αθλητικά παπούτσια και για τα κορίτσια τα παπούτσια με τακούνια καθώς ενέχεται κίνδυνος ατυχήματος. Βέβαια στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι σε αρκετά σχολεία υπάρχει η στολή που φοριέται σε επίσημες εκδηλώσεις όπως παρέλαση ενώ υπάρχουν και σχολεία με δικό τους χρωματικό κώδικα για τις παρελάσεις που κινείται πάντα στο χρωματολόγιο της εθνικής επετείου. Σε κάθε περίπτωση οι γονείς καλούνται πάντα να ακολουθούν τις οδηγίες της σχολικής μονάδας του παιδιού τους.