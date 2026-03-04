Ποιες είναι οι μέρες που θα μείνουν κλειστά τα σχολεία για το Πάσχα - Πότε η επιστροφή στα θρανία

Ο Μάρτης κατέφτασε, η Σαρακοστή έχει ξεκινήσει για τα καλά και άπαντες προετοιμάζονται για τις διακοπές του Πάσχα 2026 που θα συνοδευτεί για ακόμη μια χρονιά με 16 μέρες ανάπαυλας για τους μαθητές χωρίς μαθήματα στα σχολεία. Σχεδόν ένας μήνας μας χωρίζει από το κλείσιμο των σχολείων όλων των βαθμίδων για τις πασχαλινές διακοπές όμως σιγά σιγα όλοι αρχίζουν να προετοιμάζουν το πώς θα γιορτάσουν το φετινό Πάσχα και πώς θα αξιοποιήσουν το ικανοποιητικό διάστημα αποχής από τις σχολικές υποχρεώσεις.

Όπως αναφέρει ρητά το πρωτόκολλο των σχολείων όλων των βαθμίδων «Διδασκαλία μαθημάτων δεν διεξάγεται και εξετάσεις δεν διενεργούνται κατά τις διακοπές του Πάσχα από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Θωμά». Βάσει αυτού τα μαθήματα πριν από το Πάσχα ολοκληρώνονται την Παρασκευή 3 Απριλίου Την ημέρα εκείνη όλα τα σχολεία, από Νηπιαγωγεία και Δημοτικά έως Γυμνάσια και Λύκεια, θα λειτουργήσουν κανονικά και με τη λήξη των μαθημάτων θα ξεκινήσει ουσιαστικά η πασχαλινή περίοδος ανάπαυσης.

Πότε ξεκινούν οι πασχαλινές διακοπές των μαθητών: Οι ημερομηνίες με κλειστά σχολεία για το Πάσχα

Η πασχαλινή αργία ξεκινά επίσημα τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου και διαρκεί έως και την Κυριακή του Θωμά, 19 Απριλίου. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες και το πρώτο κουδούνι μετά τις γιορτές θα χτυπήσει τη Δευτέρα 20 Απριλίου.

Πότε «πέφτει» φέτος η Μεγάλη Εβδομάδα: Όλες οι ημερομηνίες μέχρι το Πάσχα 2026

Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι η εβδομάδα πριν το Πάσχα (από την Κυριακή των Βαϊων το βράδυ μέχρι το Μεγάλο Σάββατο) και ονομάζεται «Μεγάλη» γιατί τα γεγονότα όπου τελούνται και βιώνονται στους Ιερούς Ναούς είναι σημαντικά για τον πιστό. Οι τέσσερις πρώτες ημέρες μας προετοιμάζουν πνευματικά για το θείο δράμα και οι Ακολουθίες ονομάζονται «Ακολουθίες του Νυμφίου».

Μεγάλη Δευτέρα (Κυριακή Βαϊων βράδυ):

Την Μεγάλη Δευτέρα κυριαρχούν δύο γεγονότα:

α) Η ζωή του Ιωσήφ του 11ου γιού του Πατριάρχη Ιακώβ, του ονομαζόμενου Παγκάλου, δηλαδή του ωραίου στο σώμα και τη ψυχή. Ο Ιωσήφ προεικονίζει με την περιπέτειά του (που πουλήθηκε σκλάβος στην Αίγυπτο) τον ίδιο τον Χριστό και το πάθος Του.

β) Το περιστατικό της άκαρπης συκιάς που ξέρανε ο Χριστός (Ματθ. 21, 18-22).

Μεγάλη Τρίτη (Μεγάλη Δευτέρα βράδυ):

Την Μεγάλη Τρίτη θυμόμαστε και ζούμε δύο παραβολές:

α) Των δέκα παρθένων (Ματθ. 25,1-13) που μας διδάσκει να είμαστε έτοιμοι και γεμάτοι από πίστη και φιλανθρωπία.

β) Των Ταλάντων (Ματθ. 25,14-30), που μας διδάσκει να είμαστε εργατικοί και πρέπει να καλλιεργούμε και να αυξήσουμε τα πνευματικά μας χαρίσματα.

Μεγάλη Τετάρτη (Μεγάλη Τρίτη βράδυ):

Η Μεγάλη Τετάρτη είναι αφιερωμένη στην αμαρτωλή γυναίκα (Λουκ. 7,47), που μετανιωμένη άλειψε τα πόδια του Κυρίου με μύρο και συγχωρήθηκε για τα αμαρτήματά της, γιατί έδειξε μεγάλη αγάπη και πίστη στον Κύριο. Ψάλλεται το περίφημο τροπάριο (δοξαστικό) της Υμνογράφου Μοναχής Κασσιανής.

Μεγάλη Πέμπτη (Μεγάλη Τετάρτη βράδυ):

Την Μεγάλη Πέμπτη γιορτάζουμε 4 γεγονότα:

α) Τον Ιερό Νιπτήρα, το πλύσιμο δηλαδή των ποδιών των μαθητών από τον Κύριο, δείχνοντας για το ποια πρέπει να είναι η διακονία των πιστών στην Εκκλησία.

β) Τον Μυστικό Δείπνο, δηλαδή την παράδοση του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας.

γ) Την Προσευχή του Κυρίου, στο Όρος των Ελαιών και

δ) την Προδοσία του Ιούδα, δηλαδή την αρχή του Πάθους του Κυρίου.

Μεγάλη Παρασκευή (Μεγάλη Πέμπτη βράδυ):

Την Μεγάλη Παρασκευή έχουμε την Κορύφωση του θείου δράματος, τελείται η «Ακολουθία των Παθών» και θυμόμαστε και βιώνουμε τα Σωτήρια και φρικτά Πάθη του Κυρίου και Θεού μας. Δηλαδή:

α) Τα πτυσίματα

β) τα μαστιγώματα

γ) τις κοροϊδίες

δ) τους εξευτιλισμούς

ε) τα κτυπήματα

στ) το αγκάθινο στεφάνι και κυρίως την

ζ) Σταύρωση και

η) τον θάνατο του Χριστού

Μεγάλο Σάββατο (Μεγάλη Παρασκευή πρωϊ και βράδυ):

Το Μεγάλο Σάββατο το πρωϊ γιορτάζουμε:

α) την Ταφή Του Κυρίου και

β) την Κάθοδο Του στον Άδη, όπου κήρυξε σε όλους τους νεκρούς. Έτσι Μεγάλη Παρασκευή το πρωϊ (ημερολογιακά), τελούνται οι εξής ακολουθίες: Ακολουθία των Μεγάλες Ωρών και στις 12.00 το μεσημέρι της Αποκαθηλώσεως, δηλαδή την Ταφή Του Κυρίου από τον Ιωσήφ τον Αριμαθαίας και το Νικόδημο τον Φαρισαίο, μέλος του Μ. Συμβουλίου και κρυφό μαθητή του Κυρίου.

Την Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ (ημερολογιακά) ψάλλονται τα Εγκώμια και έχουμε την περιφορά του Επιταφίου!

Κυριακή του Πάσχα (Μ. Σάββατο πρωϊ και νύχτα από τις 12.00 π.μ):

Το Μεγάλο Σάββατο (ημερολογιακά) το πρωϊ, έχουμε την λεγόμενη «1η Ανάσταση», δηλαδή το προανάκρουσμα της Αναστάσεως που μεταδίδουν οι ύμνοι και της προσμονής της λυτρώσεως όλης της κτίσεως από την φθορά και τον θάνατο! Το Μεγάλο Σάββατο τα ξημερώματα προς Κυριακή έχουμε την Ανάσταση του Κυρίου

Μεγάλη Δευτέρα: 6 Απριλίου 2026

Μεγάλη Τρίτη: 7 Απριλίου 2026

Μεγάλη Τετάρτη: 8 Απριλίου 2026

Μεγάλη Πέμπτη: 9 Απριλίου 2026

Μεγάλη Παρασκευή: 10 Απριλίου 2026

Μεγάλο Σάββατο: 11 Απριλίου 2026

Κυριακή του Πάσχα: 12 Απριλίου 2026