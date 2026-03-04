Η «ακτινογραφία» του ημερολογίου σε Γυμνάσια και Λύκεια μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς, οι ημερομηνίες «κλειδιά» για κάθε βαθμίδα.

Οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας έχουν μπει για τα καλά στις υποχρεώσεις του δεύτερου τετραμήνου της φετινής σχολικής χρονιάς και δειλά δειλά αρχίζουν να κάνουν τους πρώτες απόπειρες να υπολογίσουν τη λήξη των μαθημάτων και την έναρξη της εξεταστικής περιόδου σε Γυμνάσια και Λύκεια.

Γυμνάσια και Λύκεια: Το χρονοδιάγραμμα για λήξη των φετινών μαθημάτων και τη διεξαγωγή των εξετάσεων

Η επίσημη εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για τη λήξη των μαθημάτων και τις ημερομηνίες των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων σε Γυμνάσια και Λύκεια δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη (αναμένεται το αργότερο μέχρι τα μέσα Απριλίου) όμως δεν θα έχει μεγάλες διαφοροποιήσεις από πέρσι. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που αναμένεται να ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας και εκτός απροόπτου θα κινηθεί στα περσινά πρότυπα, τα μαθήματα στα Γυμνάσια ολοκληρώνονται στις 28 Μαΐου και αμέσως μετά ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 12 ή 14 Ιουνίου.

Στα Λύκεια, η τελευταία ημέρα μαθημάτων αναμένεται να οριστεί για τις 15 Μαΐου. Οι μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου θα μπουν στη διαδικασία των ενδοσχολικών εξετάσεων αμέσως μετά, με την ολοκλήρωσή τους να υπολογίζεται έως τις 12 Ιουνίου, ενώ για τη Γ’ Λυκείου οι απολυτήριες εξετάσεις αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 29 Μαΐου. Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό για τους τελειόφοιτους, καθώς σχεδόν ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση των απολυτήριων εξετάσεων ξεκινούν και οι Πανελλήνιες 2026 με τα ΓΕΛ να κάνουν αρχή στις 29 Μαΐου και τα ΕΠΑΛ στις 30 Μαΐου. Έτσι, οι επόμενες εβδομάδες διαμορφώνουν ένα πιεστικό αλλά καθοριστικό χρονοδιάγραμμα, ειδικά για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου που καλούνται να διαχειριστούν την κάλυψη και ολοκλήρωση της εξετάσεις ύλης με τελικό στόχο την άρτια προετοιμασία για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω των Πανελληνίων.

Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα των εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό για τους μαθητές των ΓΕΛ η εξεταστική διαδικασία ξεκινά στις 29 Μαΐου και για τους μαθητές των ΕΠΑΛ στις 30 Μαΐου. Ειδικότερα το πρόγραμμα των Πανελληνίων 2026 έχει ως εξής:

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα εξέτασης για τα ΕΠΑΛ

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα για τα Ειδικά και τα Μουσικά Μαθήματα

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης : μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ., μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

- των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,

- των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4 ́ έως 6 ́ λεπτά ανά υποψήφιο.

- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30 ́ λεπτά.

Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2026- 27 ορίστηκε το διάστημα από τη Δευτέρα 15-6-2026 μέχρι και την Παρασκευή 26-6-2026.

Πανελλήνιες 2026: Η ύλη των εξετάσεων των ΓΕΛ

Αναρτήθηκε σε ΦΕΚ η εξεταστέα ύλη για τις Πανελλήνιες 2026 για τα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) κατόπιν σχετικής απόφασης της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη. Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.