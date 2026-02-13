Τα δικαιολογητικά των απουσιών προσκομίζονται και καταχωρίζονται στο πρωτόκολλο του σχολείου, μέσα σε δέκα ημέρες από την ημέρα επιστροφής των μαθητών στην τάξη.

Το δεύτερο τετράμηνο σε Γυμνάσια και Λύκεια είναι σε πλήρη εξέλιξη με καταληκτική ημερομηνία τα τέλη Μαίου. Μετά τους βαθμούς του Α τετραμήνου οι γονείς έχουν πλήρη εικόνα για τις απουσίες του μαθητή. Δεδομένου ότι οι απουσίες πρέπει να δικαιολογούνται εντός δέκα (10) ημερών από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο καλό θα είναι όλοι οι γονείς παιδιών στην Δευτεροβάθμια να ξέρουν αναλυτικά σε ποιες περιπτώσεις και με ποιο πρωτόκολλο γίνεται η δικαιολόγηση των απουσιών.

Κάθε ώρα μαθήματος, ο απουσιολόγος της τάξης, σημειώνει στο απουσιολόγιο τους απόντες το οποίο αφού ελεγχθεί από τον/την διδάσκων/σουσα, υπογράφεται. Συνεπώς κάθε ημέρα λειτουργίας του σχολείου ο μαθητής που απουσιάζει παίρνει ισάριθμες απουσίες με το ωρολόγιο πρόγραμμα (π.χ. αν έχει επτάωρο παίρνει 7 απουσίες). Ισάριθμες απουσίες με το ωρολόγιο πρόγραμμα χρεώνεται και όταν απουσιάζει από εκδηλώνεις του σχολείου (Εθνικές γιορτές, πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις του σχολείου, περιπάτους χωρίς μεταφορικό μέσο κλπ). Επιπρόσθετα, η καθυστερημένη προσέλευση μαθητή μετά την είσοδο του/της εκπαιδευτικού εντός της αίθουσας θεωρείται απουσία.

Την τελευταία ημέρα του διδακτικού έτους ο σύλλογος των καθηγητών συνεδριάζει και με βάση το σύνολο των απουσιών κάθε μαθητή/τριας, χαρακτηρίζει τη φοίτησή του ως:

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση ενός μαθητή/τριας όταν:

το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις 50 ανεξάρτητα από το λόγο τον οποίο οφείλονται.

το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις 114 με την προϋπόθεση ότι οι πάνω από τις 50 θα είναι όλες δικαιολογημένες.

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση ενός μαθητή/τριας όταν:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

σημείωσε πάνω από 50 αδικαιολόγητες απουσίες. Στην περίπτωση αυτή ο/η μαθητής/τρια υποχρεούται να επαναλάβει την τάξη.

σημείωσε πάνω από 114 απουσίες συνολικά

Πόσες απουσίες μπορούν να δικαιολογήσουν οι γονείς

Ο/Η κηδεμόνας έχει τη δυνατότητα να δικαιολογήσει:

Από 1 έως 2 συνεχόμενες ημέρες απουσίας, λόγω ασθένειας ή σοβαρών οικογενειακών λόγων.

Έως 5 ημέρες συνολικά για όλο το σχολικό έτος.

Αν οι απουσίες υπερβαίνουν τις δύο συνεχόμενες ημέρες ή έχει ήδη συμπληρωθεί το όριο των πέντε ημερών, τότε απαιτείται ιατρική βεβαίωση.

Δικαιολόγηση απουσιών: Πότε απαιτείται ιατρική βεβαίωση;

Βάσει πρωτοκόλλου ιατρική γνωμάτευση χρειάζεται όταν:

Οι ημέρες απουσίας είναι περισσότερες από δύο συνεχόμενες.

Έχει εξαντληθεί το όριο των πέντε ημερών που μπορεί να καλύψει ο γονέας με υπεύθυνη δήλωση.

Η βεβαίωση μπορεί να προέρχεται από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή ιδιώτη ιατρό και πρέπει να αναφέρει το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

Η διαδικασία βήμα-βήμα

Υποβολή δικαιολογητικών εντός 10 ημερών

Τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο. – Υπεύθυνη Δήλωση του κηδεμόνα με γνήσιο υπογραφής, η οποία μπορεί να υποβληθεί:

• μέσω gov.gr,

• μέσω ΚΕΠ,

• ή αυτοπροσώπως στο σχολείο.

Σε κάθε περίπτωση (είτε με υπεύθυνη δήλωση είτε με ιατρική βεβαίωση) απαιτείται αίτηση προς τη Διεύθυνση του σχολείου.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο σχολείο:

Είτε μόνο από τον κηδεμόνα αυτοπροσώπως

Είτε με ηλεκτρονική αποστολή αποκλειστικά στη διεύθυνση email του σχολείου οπότε θα πρέπει τόσο η Αίτηση όσο και η Υπεύθυνη δήλωση να είναι επικυρωμένες μέσω gov.

Ενας μαθητής δεν πρέπει να κάνει περισσότερες από 114 απουσίες συνολικά (π.χ. με 120 απουσίες ακόμα και αν είναι όλες δικαιολογημένες, επαναλαμβάνει την τάξη). Δεν πρέπει επίσης να κάνει περισσότερες από 50 αδικαιολόγητες απουσίες (π.χ. με 55 αδικαιολόγητες απουσίες ακόμα και αν δεν έχει άλλες απουσίες καθόλου, επαναλαμβάνει την τάξη). Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις (π.χ. συμμετοχή σε επίσημες αθλητικές δραστηριότητες, διαγωνισμούς, νοσηλεία, κ.α.) όπου οι απουσίες εξαιρούνται κατά τον χαρακτηρισμό της φοίτησης. Σε τέτοιες περιπτώσεις καλείστε να επικοινωνείτε με τη Διεύθυνση του σχολείου.

Απουσίες λόγω γρίπης: Το φετινό καθεστώς δικαιολόγησης - Η νέα εγκύκλιος

Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων γρίπης αλλά και η έξαρση των αναπνευστικών λοιμώξεων οδήγησε το Υπουργείο Παιδείας για ακόμη μια χρονιά στην απόφαση να εκδώσει εγκύκλιο για την δικαιολόγηση των απουσιών λόγω νόσησης από ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού και γρίπη. Η φετινή απόφαση του υπουργείου προβλέπει, να καταχωρίζονται, χωρίς να προσμετρώνται, οι απουσίες έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών που οφείλονται στις εποχικές ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού, από τις 24 Νοεμβρίου 2025 έως και τις 30 Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο (που μπορείτε να δείτε εδώ) ο Σύλλογος Διδασκόντων, αποφασίζει να καταχωρίζει αλλά να μην προσμετρά τις απουσίες, αφού οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν μια βεβαίωση από δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα ή ιδιώτη γιατρό, με την οποία να πιστοποιείται το είδος και η διάρκεια της ασθένειας. Οι απουσίες αυτές είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών.