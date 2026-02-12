Οι γονείς ζητάνε άμεση αναθεώρηση του διατροφολόγιου με κριτήριο τη σωστή σίτιση των παιδιών και όχι την οικονομική εξοικονόμηση.

Τελικά το μοσχαρίσιο κρέας δεν καταργείται πλήρως από τα Σχολικά Γεύματα αλλά σύμφωνα με την νέα οδηγία του ΟΠΕΚΑ αποφασίζεται εφεξής η κατανάλωσή του να γίνεται εκ περιτροπής ακολουθώντας το σύστημα «μονά ζυγά». Βάσει αυτής της απόφασης ορισμένες ημέρες οι μαθητές θα το καταναλώνουν, ενώ σε άλλες θα αντικαθίσταται από χοιρινό κρέας.

Η εν λόγω αιφνιδιαστική αλλαγή στο εβδομαδιαίο διατροφολόγιο των μαθητών έχει δυσαρεστήσει τους γονείς με την Ομοσπονδία Γονέων Αττικής να εκφράζει έντονη διαμαρτυρία, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση αυτή φέρεται να έχει οικονομικό κριτήριο, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων, παρά το ενδιαφέρον για τις διατροφικές ανάγκες των παιδιών.

Οι γονείς αντιδρούν για τα Σχολικά Γεύματα: «Πέρσι ήταν το λάδι στη σαλάτα, τώρα είναι η μείωση του μοσχαρίσιου κρέατος, αύριο τι;»

Όπως καταγγέλλουν στην ανακοίνωσή τους «προφανώς η κυβέρνηση μειώνει το μοσχαρίσιο κρέας για λόγους οικονομίας! Για ακόμα μία φορά συναντάμε το κριτήριο της περίφημης «εξοικονόμησης» και μάλιστα στα σχολικά γεύματα. Ως Ομοσπονδία Γονέων Αττικής, σχολιάσαμε πως «...Βγάζουν από την μύγα ξύγκι ακόμα και από τα σχολικά γεύματα. Και όλα αυτά, για να δώσουν ζεστό χρήμα στις εταιρείες ενέργειας, στην πολεμική βιομηχανία και στους κατασκευαστικούς ομίλους.» Και αυτό είναι που επιβεβαιώνεται στην πράξη! Η κυβέρνηση προετοιμάζει σιγά-σιγά το έδαφος για νέες περικοπές στα σχολικα γεύματα. Πέρυσι ήταν το λάδι στη σαλάτα, τώρα είναι η μείωση του μοσχαρίσιου κρέατος, αύριο τι;»

Παράλληλα σημειώνουν ότι η όλη διαχείριση είναι λανθασμένη καθώς ενώ υπάρχει ανάγκη η κυβέρνηση να διευρύνει τα σχολικά γεύματα και να εντάξει το σύνολο των σχολείων σε αυτα, κάνει νέες περικοπές σε βάρος των διατροφικών αναγκών των παιδιών αδιαφορώντας ακόμα και για χιλιάδες μαθητές που για θρησκευτικούς ή άλλους λόγους δεν καταναλώνουν χοιρινό κρέας. Ενώ εστιάζουν και στο γεγονός ότι ησυνεχής μείωση των κονδυλίων περιορίζει τη συμμετοχή σχολείων στο πρόγραμμα, ακόμα και σε περιοχές που πληρούν τα κριτήρια.

Η Ομοσπονδία ζητά άμεση αναθεώρηση του διατροφολόγιου με κριτήριο τη σωστή σίτιση των παιδιών και όχι την οικονομική εξοικονόμηση. Οι γονείς απαιτούν «να διαμορφωθεί διατροφολόγιο με κριτήριο την σωστή σίτιση των παιδιών και όχι με κριτήριο την «εξοικονόμηση». Να παρθούν πίσω οι περικοπές! Το εβδομαδιαίο διατροφολόγιο των παιδιών να περιλαμβάνει κανονικά το μοσχαρίσιο κρέας και το ελαιόλαδο. Να ενταχθούν όλα τα σχολεία στο πρόγραμμα για τα σχολικά γεύματα. Να αυξηθεί ο προϋπολογισμός που κάθε χρόνο μειώνεται και να πραγματοποιηθούν προσλήψεις για το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό για την διαχείριση των σχολικών γευμάτων, να προβλεφθούν κατάλληλη χώροι και κατάλληλη υποδομή σε κάθε σχολείο.»

Η νέα εγκύκλιος για τα Σχολικά Γεύματα