«Πάνω απο 231.000 μερίδες Σχολικών Γευμάτων θα διανέμονται καθημερινά και τα παιδιά θα απολαμβάνουν ποιοτικό φαγητό στα σχολεία τους» τόνισε η Δόμνα Μιχαηλίδου

Η δράση με τη διανομή Σχολικών Γευμάτων στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας επιστρέφει για ακόμη μια σχολική χρονιά και σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ 1918 Δημοτικά σε όλη την χώρα εντάσσονται στο πρόγραμμα σίτισης μαθητών.

«Διπλασιάσαμε τα σχολεία στα οποία θα διανέμονται κάθε μέρα σχολικά γεύματα. Το σχολικό έτος 2025-2026 συνολικά 1.918 σχολικές μονάδες θα λαμβάνουν ζεστά γεύματα για τις μαθήτριες και τους μαθητές τους σε 153 δήμους της χώρας», τόνισε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μετά την υπογραφή της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Παράλληλα, επισήμανε πως το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων διευρύνεται και εντάσσονται σε αυτό 53 νέα δημοτικά σχολεία από όλη την Ελλάδα. «Πάνω απο 231.000 μερίδες θα διανέμονται καθημερινά και τα παιδιά θα απολαμβάνουν ποιοτικό φαγητό στα σχολεία τους», σημείωσε. Η κα Μιχαηλίδου υπογράμμισε τη σημασία που δίνει ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα». «Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Όταν αναλάβαμε το 2019, σχολικά γεύματα διανέμονταν στο 23,6% των σχολείων. Σήμερα, το πρόγραμμα έχει εξασφαλίσει καθημερινά γεύματα στο 45% των δημοτικών της χώρας.»

«Για το σχολικό έτος 2025-2026, το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων θα φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και θα προσφέρει γεύματα υψηλής θρεπτικής αξίας φέρνοντας στο ίδιο τραπέζιόλους τους μαθητές των ωφελούμενων σχολείων». «Είναι πολύ σημαντικό για τους γονείς να γνωρίζουν ότι το μεσημεριανό γεύμα του παιδιού τους είναι μια παροχή που καλύπτεται από την Πολιτεία. Αυτή η μέριμνα είναι μέρος της κυβερνητικής πολιτικής για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος και αποτελεί εθνική προτεραιότητα» τόνισε η κα Μιχαηλίδου.

Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας υλοποιεί το πρόγραμμα για τα σχολικά γεύματα μέσω του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η λίστα με τα 1918 Δημοτικά που εντάσσονται στα Σχολικά Γεύματα