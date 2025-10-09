Οι γονείς είναι «στα κάγκελα» για την τραγική κατάσταση των σχολικών υποδομών που είναι παλιά, κακοκατασκευασμένα και ασυντήρητα.

Σοβαρές ελλείψεις και επικίνδυνες συνθήκες καταγράφονται στα σχολικά κτίρια της Ελευσίνας, σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε η Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών του Δήμου προς τα αρμόδια Υπουργεία και την Περιφέρεια Αττικής.

Οι γονείς κάνουν λόγο για κτίρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα ασφάλειας και υγιεινής, με τρεις σχολικές μονάδες να μην διαθέτουν τουαλέτες και πολλά άλλα να παρουσιάζουν φθορές, διαρροές και κατεστραμμένα κουφώματα. Σε αρκετά σχολεία, όπως αναφέρουν, εισέρχονται νερά στις αίθουσες, ενώ παιδιά κινδυνεύουν καθημερινά από φθαρμένες πόρτες, σπασμένα τζάμια και επικίνδυνα σημεία στις αυλές.

Έσπασε κλαδί και καταπλάκωσε παιχνίδια στην αυλή του 6ου Νηπιαγωγείου - Από θαύμα γλίτωσαν οι μαθητές

Μάλιστα προχθές από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα στο 6ο Νηπιαγωγείο όταν έπεσε τεράστιο κλαδί στο μέγεθος σχεδόν ολόκληρου δέντρου πάνω στα παιχνίδια της αυλής που πριν λίγη ώρα έπαιζαν τα παιδιά. Οι μαθητές ευτυχώς είχαν μπει στην τάξη νωρότερα και από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί νηπίων. Όπως καταγγέλλουν οι γονείς «η διευθύντρια είχε ενημερώσει το Δήμο από τον Ιούνιο τόσο για το συγκεκριμένο δέντρο όσο και για άλλα, όπως έχουν έχουν ενημερώσει εδώ και μήνες κι άλλοι διευθυντές και εμείς οι γονείς για τα μεγάλα ζητήματα ασφάλειας των παιδιών στα σχολεία Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό που λέμε και ζητάμε εδώ και μήνες, δηλαδή ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν έλεγχοι και να παρθούν άμεσα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για άμεση αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων στα σχολεία, είναι ζήτημα υψίστης προτεραιότητας.»

Αφημένα στο έλεός τους τα σχολικά κτίρια με τις υποδομές σε άθλια κατάσταση

Σε επιστολή της η Ένωση Γονέων του Δήμου εκθέτει τα προβλήματα των υποδομών και ζητά να δοθεί προτεραιότητα στην επισκευή τους καθώς εγείρονται σοβαρά ερωτήματα

που σχετίζονται με την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών.

Όπως καταγγέλλουν οι γονείς «αυτή την περίοδο δεν λειτουργούν οι τουαλέτες σε τρεις σχολικές μονάδες. Επίσης σε αρκετά σχολεία υπάρχουν χαλασμένα κουφώματα και παράθυρα, με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις την είσοδο υδάτων και σε άλλες να πέφτουν οι φεγγίτες. Υπάρχουν φθαρμένα δάπεδα, αυλές σχολείων με αλλοιώσεις και ανωμαλίες και σημεία που λιμνάζουν νερά, σκουριασμένες πόρτες σε τουαλέτες που δεν κλείνουν ή φρακάρουν, με αποτέλεσμα ακόμα και τον προσωρινό εγκλωβισμό μικρών παιδιών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις εισροής υδάτων σε εσωτερικούς χώρους και αίθουσες, λόγω κακοτεχνιών. Ακόμα και έλλειψη προστατευτικών σε κολώνες και μπασκέτες σε αύλειους χώρους που τρέχουν μικρά παιδιά. Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις σπασμένων τζαμιών, όπως και σάπισμα ξύλινης οροφής σε κάποια σημεία, αποκόλληση μαρμάρων από σκάλα αλλά και χαλασμένων στεγάνωσης. Σημαντικό είναι ακόμα το γεγονός ότι παρουσιάζονται και προβλήματα σε δίκτυα ύδρευσης και υδρορροές. Για όλα τα παραπάνω απαιτούνται εργασίες αποκατάστασης, καθώς όχι μόνο υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού αλλά προκύπτουν και ζητήματα υγιεινής των μαθητών και των εκπαιδευτικών.»

«Το μόνο που έχουμε αποκομίσει ως γονείς μέχρι στιγμής από τη Δημοτική Αρχή είναι μια υπόσχεση ότι θα γίνουν μελέτες καθώς και κάποιες εργασίες που θα γίνουν σχετικές με απορροφήσεις, απουλμάνσεις και υαλοπινάκες, καθώς και συντηρήσεις καυστήρων, ανελκυστήρων και κλιματιστικών. Τα βασικά και μεγάλα προβλήματα των σχολείων δεν αντιμετωπίζονται και δεν φαίνεται, όπως είπαμε και παραπάνω, καμία πολιτική βούληση και προσπάθεια για να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για τις μεγάλες ανάγκες των σχολείων.»

Κεντρικό τους αίτημα να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα στα σχολικά κτίρια της πόλης, που σχετίζονται με την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών και εκπαιδευτικών.

{https://www.facebook.com/enosi.goneon.elefsinas/posts/pfbid02NLzeGvSwkyUjkqGu6BiRSX5jKNgQfFVp7pfofP5mrKEEaHWbnqSoGexL3ekhynS2l}