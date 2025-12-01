Σχολική μέρα η 3η Δεκέμβρη με κάλεσμα στους μαθητές να συμμετάσχουν σε δράσεις ευαισθητοποίησης για θέματα ΑμεΑ.

Κανονικά θα λειτουργήσουν όλα τα σχολεία την προσεχή Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, ημέρα που είναι διεθνώς καθιερωμένη ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Παρά τις πληροφορίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, η ημέρα δεν αποτελεί σχολική αργία και οι μαθητές προσέρχονται κανονικά στις τάξεις τους. Η ημέρα, που έχει οριστεί από τον ΟΗΕ από το 1992, υπενθυμίζει τη σημασία της ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών στην εκπαίδευση και της ενταξιακής σχολικής κουλτούρας.

Η σύγχυση έχει προκύψει από το γεγονός ότι με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, οι σχολικές μονάδες καλούνται να αφιερώσουν μέρος του διδακτικού χρόνου σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Προτείνονται παρουσιάσεις, συζητήσεις, δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες και συνεργασίες με ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΑΣΥ και συμβούλους εκπαίδευσης, αξιοποιώντας υλικό του ΙΕΠ και της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται λόγος για σχολική αργία ή αναστολή μαθημάτων. Αντιθέτως είναι μια σχολική μέρα όπου θα τηρηθεί απουσιολόγιο λόγω του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας ΑμεΑ υπάρχει κάλεσμα για να μιλήσουν οι εκπαιδευτικοί στις τάξεις για θέματα ΑμεΑ και να καλλιεργηθεί στους μαθητές όλων των αβθμίδων η κουλτούρα της συμπερίληψης και της ενσυναίσθησης. Όπως τονίζουν εκπαιδευτικοί κύκλοι η αγωγή μαθητών είναι ίσως ο πιο αποδοτικός τρόπος για να διαμορφωθεί η κοινωνία του μέλλοντος, στοχεύοντας τους μελλοντικούς πολίτες. Μέσα από τις δράσεις συμπερίληψης σκοπός είναι οι μαθητές να εξοικειωθούν με την διαφορετικότητα και με την αναπηρία και να προωθηθεί η δημιουργία ενός δημοκρατικού σχολικού πλαισίου, όπου όλοι οι μαθητές θα έχουν χώρο, δικαιώματα και ισότιμη μεταχείριση. Μέσα από αυτές τις δράσεις το Υπουργείο Παιδείας επιθυμεί να ευαισθητοποιηθεί η σχολική κοινότητα σε θέματα αποδοχής της αναπηρίας και της διαφορετικότητας και την ανάπτυξη ενταξιακής κουλτούρας στις τάξεις.

Οι εξαιρέσεις

Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι μαθητές που θα συμμετάσχουν μαζί με τα σχολεία τους στην κεντρική εκδήλωση του Υπουργείου Παιδείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί 10:00–12:00 στην αίθουσα Jacqueline de Romilly και θα μεταδοθεί διαδικτυακά. Για αυτούς τους μαθητές, το διάστημα της συμμετοχής τους θεωρείται διδακτικός χρόνος.