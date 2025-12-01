Η στάση των δυνάμεων καταστολής την Κυριακή, πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλία, κυρίως στην περίπτωση της Λάρισας ενδεχομένως οδηγήσει σε ενδυνάμωση των μπλόκων.

Μπορεί οι Θεσσαλοί αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς να μην κατάφεραν να στήσουν ένα μεγάλο, κοινό και ενιαίο μπλόκο για όλη τη Θεσσαλία, κατάφεραν ωστόσο κάτι μεγαλύτερο από τον αρχικό στόχο: δύο μεγάλα μπλόκα στη Θεσσαλία, ένα στη Νίκαια της Λάρισας και έναν στον Ε-65 στην Καρδίτσα. Ο αριθμός των τρακτέρ στο μπλόκο της Νίκαιας ξεπερνά τα οκτακόσια (800), στο μπλόκο της Καρδίτσας τα χίλια (1000).

Η στάση των δυνάμεων καταστολής την Κυριακή, πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλία, κυρίως στην περίπτωση της Λάρισας ενδεχομένως οδηγήσει σε ενδυνάμωση των μπλόκων. Περισσότερο πιθανό ωστόσο είναι να οδηγήσουν σε ενδυνάμωση των μπλόκων και με άλλα τρακτέρ και άλλους αγρότες και κτηνοτρόφους τα οξυμένα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, οι οποίοι επί της ουσίας δεν διεκδικούν τίποτε περισσότερο από το να παραμείνουν στη γη τους και να ζήσουν από αυτή.

Χημικά και κρότου λάμψης

Ο στόχος των αγροτών από Λάρισα και Μαγνησία ήταν εξαρχής η άνοδος των τρακτέρ στην εθνική οδό στο ύψος του κόμβου της Νίκαιας. Είχαν οριστεί δύο προσυγκεντρώσεις και συγκεκριμένα, μία στον κόμβο Πλατυκάμπου από αγρότες της Μαγνησίας, του Πλατυκάμπου και της Αγιάς και μία στον κόμβο της Νίκαιας από αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της Λάρισας, του Τυρνάβου, των Φαρσάλων και της Ελασσόνας.

Η παρουσία της αστυνομίας ήταν από νωρίς πολύ ισχυρή. Πρώτοι έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό οι αγρότες της προσυγκέντρωσης του Πλατυκάμπου. Όχι απλά και όχι «αναίμακτα». Αγρότες έσπρωχναν την κλούβα των ΜΑΤ που είχε παραταχθεί κάθετα στο δρόμο και προσπάθησαν να μετακινήσουν περιπολικό της αστυνομίας, με τη χρήση ενός πυροσβεστήρα. Αποτέλεσμα ήταν δύο αγρότες να συλληφθούν για αντίσταση κατά της αρχής και φθορά ξένης περιουσίας.

Αντίστοιχα στον κόμβο της Νίκαιας, αγρότες επιχείρησαν να σπρώξουν με τα χέρια κλούβα των ΜΑΤ, αφού προηγουμένως έμπλεοι οργής ζητούσαν από τους αστυνομικούς να μετακινήσουν τις κλούβες για να περάσουν με τα τρακτέρ τους. Ακολούθησε μάχη σώμα με σώμα, όταν άνδρες των ΜΑΤ παρατάχθηκαν μπροστά στην κλούβα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε εκτεταμένη ρίψη χημικών και χειροβομβίδων κρότου – λάμψης. Η απελπισία, η οργή και η αγανάκτηση όμως άνοιξαν «ρωγμές» στα στηθαία και τα τρακτέρ πέρασαν τελικά στην εθνική οδό Αθήνας – Θεσσαλονίκης. Ομοίως με τον Πλατύκαμπο και στην περίπτωση του κόμβου της Νίκαιας όχι απλά και αναίμακτα. Δύο αγρότες τραυματίστηκαν εκ των οποίων ο αγροτοσυνδικαλιστής κ. Σιδηρόπουλος, ο οποίος μάλιστα είχε προσφάτως υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Παρά ταύτα βρέθηκε με ένα σπασμένο πλευρό να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο της Λάρισας, διότι συνελήφθη και μαζί του άλλος ένας αγρότης.

Μέχρι αργά το βράδυ αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας ήταν έξω από την αστυνομική διεύθυνση Λάρισας απαιτώντας να αφεθούν ελεύθεροι οι συνάδελφοί τους. Το πρωί της Δευτέρας οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας τραυματίστηκαν και δύο αστυνομικοί, ο ένας εκ των οποίων μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λάρισας προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Στην Καρδίτσα τα επεισόδια μεταξύ των αγροτών και της αστυνομίας δεν ήταν τόσο έντονα και εκτεταμένα όσο της Λάρισας. Στην περίπτωση των Καρδιτσιωτών αγροτών και κτηνοτρόφων οι συμμετέχοντες ήταν τόσοι πολλοί που ευτυχώς δεν απειλήθηκαν εκτεταμένα επεισόδια. Τα τρακτέρ ανέβηκαν από παράδρομους και έκλεισαν τον Ε-65.

Μέχρι τη δικαίωση

«Πόσο θα μείνουν οι αγρότες στους δρόμους;» είναι η ερώτηση που ακούγεται από τη στιγμή που στήθηκαν τα μπλόκα και «έκλεισαν» από τρακτέρ οι εθνικές οδοί Αθήνας -Θεσσαλονίκης και Τρικάλων - Αθήνας. Κυρίως από εκείνους που σχεδιάζουν να εκδράμουν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Μέχρι να μπορέσουν και οι αγρότες να κάνουν Χριστούγεννα είναι μία πρώτη αυθόρμητη απάντηση που δίνουν οι ίδιοι. Οι επιδοτήσεις που δεν δίνονται εξαιτίας ΟΠΕΚΕΠΕ, η ακρίβεια σε φυτοφάρμακα και λιπάσματα, ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, τα προϊόντα που «φεύγουν» από τον παραγωγό σε εξόχως χαμηλές τιμές για να φτάσουν στο «ράφι» σε διπλάσιες και τριπλάσιες για τον καταναλωτή, το πετρέλαιο, οι φόροι, η ενέργεια, η κυβερνητική διαχείριση στο μεγάλο πρόβλημα της ευλογιάς των προβάτων, που οδήγησε στο να θανατωθούν πάνω από 140.000 ζώα σε όλη τη Θεσσαλία, είναι στα βασικά αιτήματα, που συμπυκνώνονται σε μία λέξη: «επιβίωση». Οι μικροί και μεσαίοι αγρότες, που αποτελούν και τη συντριπτική πλειοψηφία του αγροτικού πληθυσμού, όπως οι μικροί και μεσαίοι κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, αλιείς στενάζουν υπό το βάρος των προβλημάτων και επισημαίνουν ότι δεν έχουν άλλο δρόμο πλέον από εκείνον του αγώνα.

Το απόγευμα της Δευτέρας και στα δύο Θεσσαλικά μπλόκα οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν συνελεύσεις για να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους. Σκηνές και υπαίθριες σόμπες θα μεταφέρουν το πρωί της Δευτέρας στελέχη του Δήμου Τυρνάβου. Ο Δήμαρχος κ. Στέλιος Τσικριτζής συμμετέχει ενεργά στο μπλόκο της Νίκαιας και κάλεσε όλους τους δημάρχους της Θεσσαλίας να συνδράμουν. Αργά το απόγευμα το μπλόκο επισκέφθηκε και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα συνδράμει επίσης με σκηνές, καθίσματα και σόμπες τα μπλόκα της Θεσσαλίας. Το απόγευμα της Κυριακής εργαζόμενοι της Λάρισας και αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου βρέθηκε στο μπλόκο της Νίκαιας όπως επίσης και φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.