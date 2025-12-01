To 4ο Greek Investment Conference, το road show του ΧΑΚ, οι πύραυλοι PULS, η νέα εταιρεία του Νίκου Βαρδινογιάννη και οι Ευμορφίδηδες στη Μονεμβασιά

Οι Ευρωπαίοι πρωταθλητές

To 4ο Greek Investment Conference που διοργανώνεται σήμερα και αύριο στο Λονδίνο από την Morgan Stanley, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι ίσως η τελευταία εκδήλωση που διοργανώνουν από κοινού οι δύο φορείς, καθώς πλέον το ελληνικό Χρηματιστήριο μπαίνει στην εποχή του Euronext. Το 4ο Greek Investment Conference θα έχει σίγουρα ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις, καθώς στους ομιλητές περιλαμβάνονται οι Ευάγγελος Μυτιληναίος, Ανδρέας Σιάμισιης, Γιώργος Στάσσης, Φωκίων Καραβίας, Χρήστος Μεγάλου, Παύλος Μυλωνάς και Βασίλης Ψάλτης.

Με ειδικό ενδιαφέρον αναμένεται το fireside chat μεταξύ του Κυριάκου Πιερρακάκη και του CEO του Euronext Stéphane Boujnah για το μέλλον του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Μην αναμένετε πως στα πλαίσια του fireside chat θα ειπωθούν λεπτομέρειες για το πόσο πιο ακριβή θα είναι η συμμετοχή για τις ελληνικές εισηγμένες στη κύρια αγορά του Euronext.

Ομοίως, μην αναμένετε να υπάρξουν απαντήσεις για το πόσο πιο ακριβό θα καταστεί για τα μέλη του Χρηματιστηρίου να παραμείνουν εκκαθαριστικά μέλη στο Euronext. Αυτό που πρέπει να αναμένετε να ακούσετε είναι πως πλέον οι Έλληνες επενδυτές θα πρέπει να ξεκινήσουν να επενδύουν όχι στους «Εθνικούς πρωταθλητές», αλλά στους Ευρωπαίους. Δεδομένου ότι οι μετοχές με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στο Euronext περιλαμβάνουν τις εταιρείες LVMH, Hermès, L'Oréal, Airbus SE, Schneider Electric, EssilorLuxottica, TotalEnergies, Sanofi, Air Liquide και BNP Paribas, θα πρέπει και εμείς οι δημοσιογράφοι να ξεκινήσουμε να μιλάμε για αυτές τις μετοχές και να μην «ομφαλοσκοπούμε».

Το road show του ΧΑΚ

Για την στήλη το γεγονός της εβδομάδας δεν είναι το 4ο Greek Investment Conference , αλλά το road show που διοργανώνει το Χρηματιστήριο Κύπρου στην Αθήνα μεθαύριο Τετάρτη. Γιατί; Διότι το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου θα μπορούσε μελλοντικά να αποτελέσει μια πλατφόρμα διαπραγμάτευσης για τις ελληνικές εισηγμένες που δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα κόστη του Euronext και κυρίως για τις εισηγμένες που θα αισθανθούν πως πλέον δεν είναι «ορατές». Βλέπετε τη ρήση του Καίσαρα «καλύτερα πρώτος στο χωριό, παρά δεύτερος στη Ρώμη» την ενστερνίζονται πολλές εισηγμένες που ανήκουν στην μεσαία και μικρή κεφαλαιοποίηση και οι οποίες δεν θα πληρούν σύντομα τα κριτήρια διασποράς και εμπορευσιμότητας του Euronext.

Για αυτές το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου θα είναι και φθηνή και ρεαλιστική εναλλακτική. Και εάν αρκετές εισηγμένες εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο ΧΑΚ θα ακολουθήσουν και οι ελληνικές χρηματιστηριακές. Άλλωστε το κόστος για μια χρηματιστηριακή προκειμένου να γίνει μέλος του ΧΑΚ ανέρχεται στο 1/5 του κόστους που καταβάλλει σήμερα για να είναι μέλος στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το road show του ΧΑΚ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, από τις 09:30 έως τις 14:30, στα κεντρικά γραφεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Την εκδήλωση θα ανοίξουν με χαιρετισμούς ο πρόεδρος του ΧΑΚ, Μαρίνος Χριστοδουλίδης, και ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Γιώργος Θεοχαρίδης. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Τράπεζα Κύπρου, η Πανδώρα Επενδύσεις Δημόσια Λτδ, η Netinfo Plc, η Petrolina (Holdings) Public Ltd, η Ellinas Finance Public Company Ltd, η Top Kinisis Travel Public Ltd και η Athantic Insurance Company Plc Ltd, παρουσιάζοντας το επενδυτικό τους προφίλ σε ένα κοινό που παρακολουθεί με αυξανόμενο ενδιαφέρον τις εξελίξεις εντός και εκτός συνόρων.

Οι πύραυλοι PULS

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να συζητηθεί στην Βουλή το πρόγραμμα απόκτησης των ισραηλινών Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων PULS, ένα από τα σημαντικότερα εξοπλιστικά έργα του Στρατού Ξηράς για την επόμενη δεκαετία. Το πακέτο, ύψους περίπου 690 εκατ. ευρώ, προβλέπει την προμήθεια 36 εκτοξευτών, πλήρους φόρτου πυρομαχικών, εκπαίδευσης και δεκαετούς υποστήριξης. Η έγκριση από το Κοινοβούλιο αποτελεί το τελευταίο βήμα πριν από την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας με το Ισραήλ, η οποία αναμένεται να δώσει στην Ελλάδα ένα νέο στρατηγικό εργαλείο αποτροπής στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Τα κομματικά επιτελεία έχουν ήδη λάβει ενημέρωση και εξετάζουν τις τεχνικές προδιαγραφές του PULS.

Όπως μας μεταφέρθηκε, παρά το γεγονός πως το σύστημα της Elbit θα αποκτηθεί στη βάση συμφωνίας «G to G» (κυβέρνηση με κυβέρνηση) υπάρχουν ελληνικές εταιρείες που «διεκδικούν» ρόλο μεσάζοντα και ανάλογες αμοιβές. Αμοιβές που δεν δικαιολογούνται σε μια σύμβαση «G to G». Η αγορά μιλάει κυρίως για δύο Κεφαλλονίτες μεσάζοντες. Ο ένας συστήνεται με ιταλικό όνομα. Ο δεύτερος είναι αποτυχών βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος. Αυτό που σίγουρα μπορούμε να πούμε είναι πως η Elbit δείχνει ευρύτερα τα τελευταία χρόνια μια «προτίμηση» στους μεσάζοντες με καταγωγή από τα Επτάνησα. Τόσο για δουλείες στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη Βαλκανική.

Νέα εταιρεία από τον Νίκο Βαρδινογιάννη

Η Tethys Equity Limited, η βρετανική εταιρεία συμφερόντων του Νίκου Βαρδινογιάννη, προχώρησε στη σύσταση της εταιρείας Baptist Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, με κύρια δραστηριότητα τη μίσθωση ομπρελών και καθισμάτων παραλίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία καταχώρισης, το καταστατικό της νέας εταιρείας προβλέπει επίσης ένα ευρύ φάσμα δευτερευουσών υπηρεσιών, που εκτείνονται από λειτουργίες εστίασης, καφετέριας, ζαχαροπλαστείου και αναψυκτηρίου έως και τη διαχείριση χώρων αναψυχής. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο επενδυτικό πλάνο της Tethys Equity Limited, η οποία κατέχει το 75% της Ερμιονίδα ΑΕ, της εταιρείας που αναπτύσσει τη μαρίνα της Ερμιόνης.

Η μαρίνα στην Ερμιόνη αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες υποδομές θαλάσσιου τουρισμού στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο, καλύπτοντας την αυξανόμενη ζήτηση για θέσεις ελλιμενισμού και ενισχύοντας τις τουριστικές δραστηριότητες στις ακτές της Αργολίδας. Η επένδυση, που υπολογίζεται να ξεπεράσει τα 20 εκατ. ευρώ, αναπτύσσεται σε έκταση συνολικής επιφάνειας περίπου 96,3 στρεμμάτων. Το έργο προβλέπει τη δημιουργία 256 θέσεων ελλιμενισμού – 231 μόνιμων και 25 εποχιακών – για σκάφη αναψυχής διαφόρων κατηγοριών και μήκους έως 60 μέτρων.

Η Ευμορφίδη, η COCO-MAT και η Μονεμβασιά

Η Δανάη Νάντια Ευμορφίδη, κόρη του Μάικ Ευμορφίδη και ανιψιά του Πωλ Ευμορφίδη, των επιχειρηματιών πίσω από την COCO-MAT και την Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ προχώρησε στη σύσταση της εταιρείας Δ.Ν. Ευμορφίδη Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με έδρα τη Μονεμβασία. Κύρια δραστηριότητα της νέας εταιρείας θα είναι οι υπηρεσίες ενοικίασης ηλεκτρικών οχημάτων για μεταφορά επιβατών, ενώ το καταστατικό προβλέπει και μια σειρά δευτερευουσών δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων η ενοικίαση ποδηλάτων, η οδική μεταφορά επιβατών για περιήγηση σε αξιοθέατα, η ενοικίαση επιβατηγών αυτοκινήτων χωρίς οδηγό, καθώς και η ενοικίαση ηλεκτρικών οχημάτων μεγαλύτερης χωρητικότητας.

Το εταιρικό κεφάλαιο της νεοσύστατης εταιρείας ανέρχεται σε 210.000 ευρώ και καταβλήθηκε πλήρως από την Δανάη Νάντια Ευμορφίδη. Η οικογένεια Ευμορφίδη έχει ιστορία σε επενδύσεις που δίνουν έμφαση στη βιωσιμότητα. Έτσι, η παρουσία της νέας εταιρείας στη Μονεμβασιά μοιάζει ως η συνέχεια μιας στρατηγικής που αξιοποιεί τις τουριστικές δυνατότητες της περιοχής, προσφέροντας υπηρεσίες που λείπουν από την τοπική οικονομία.

Η CrediaBank

Μπορεί σήμερα και αύριο η CEO της CrediaBank Ελένη Βρεττού να βρίσκεται στο Λονδίνο όπου μετέχει στο 4ο Greek Investment Conference, ωστόσο οι εν Ελλάδι εκκρεμότητες για τη Διοίκηση του πιστωτικού ιδρύματος είναι πολλές. Είναι ενδεικτικό πως την προηγούμενη εβδομάδα η CrediaBank έτρεχε προκειμένου να κατοχυρώσει τις ονομασίες νέων προϊόντων και υπηρεσιών στο μητρώο του υπουργείου Ανάπτυξης. Μεταξύ αυτών τα προϊόντα CrediaInfinity, CrediaBusiness Gravitas, CrediaBusiness Sapphire και CrediaBusiness Standard, η εμπορική ονομασία των οποίων θα προστατεύεται πλέον έως το 2035.