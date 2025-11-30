Η Άννα το δήλωσε δημοσίως, ο Νίκος το αναζητά στο παρασκήνιο- Αυτοί περιμένουν τον ...Τσίπρα.

Το θέμα το έθεσε δημοσίως η Άννα Διαμαντοπούλου.

«Δεν έχουμε face control στο ΠΑΣΟΚ, είμαστε ανοιχτοί σε στελέχη να γυρίσουν στο σπίτι τους» δήλωσε το εκ των κορυφαίων στελεχών της Χαριλάου Τρικούπη, εννοώντας προφανώς και βουλευτές που εκλέχτηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η πρώην Επίτροπος προφανώς εκφράζει και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, άλλωστε, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η στήλη, έχει βολιδοσκοπήσει και έχει μιλήσει με κάποια πρόσωπα, ένα δυο εκ των οποίων είναι και στα υψηλά κλιμάκια της Κουμουνδούρου.

Ως προς το αν κάποιοι επιστρέψουν στο ΠΑΣΟΚ δύσκολο να το πούμε.

Μέχρι πρόσφατα οι πιθανότητες ήταν πολύ περισσότερες.

Τώρα αναμένουν τον Τσίπρα, εκτιμώντας μεταξύ άλλων πως οι πιθανότητες επανεκλογής τους είναι πολύ περισσότερες.

Β.Σκ.