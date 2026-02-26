«Εάν κάποιος ράβει κοστούμι με τη ΝΔ, είναι σε λάθος χώρο», τόνισε ο Χάρης Δούκας.

Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κάνει… επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του, υπογράμμισε ο Χάρης Δούκας, επιμένοντας ότι πρέπει να ψηφιστεί στο συνέδριο του κόμματος το «Όχι» σε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.



Σε περίπτωση που δεν ψηφιστεί αυτό, «θα σημαίνει ότι αφήνουμε ανοιχτό το παράθυρο συγκυβέρνησης. Και αυτό θα είναι αδιανόητο να συμβεί», υπογράμμισε ο δήμαρχος Αθηναίων, μιλώντας στο Action24.

«Εγώ καταλαβαίνω ότι λένε όλοι ότι συμφωνούνε. Αν συμφωνούνε, ας το ψηφίσουν. Αν υπάρχει κάποιος που έχει διαφορετική άποψη, ας μη φοβηθεί, ας την παρουσιάσει στο συνέδριο και ας ψηφίσουμε. Και ας δούμε ποια είναι η απόφαση των μελών», συμπλήρωσε.

«Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις είναι ένα μεγάλο “Όχι” στη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και ένα μεγάλο “Ναι” στην προοδευτική διακυβέρνηση», τόνισε. Σε ερώτηση αν κάποιοι «ράβουν κοστούμι» για συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, ο Χάρης Δούκας απάντησε: «Δεν το ξέρω, θέλω να ελπίζω πως όχι. Εάν κάποιος ράβει κοστούμι με τη Νέα Δημοκρατία, είναι σε λάθος χώρο».

{https://x.com/h_doukas/status/2027007081119723780}