Ο εισαγγελέας της έδρας υπογράμμισε μάλιστα πως η εγκατάσταση του Predator παραμένει αποθηκευμένη στην Ελλάδα και είναι υπαρκτός ο κίνδυνος νέων υποκλοπών. «Το μέγεθος της εγκατάστασης του Predator αποτελεί τεχνολογία αιχμής, υπάρχει πλήθος εγκαταστάσεων στην Ελλάδα, είναι μια επιχείρηση σε πλήρη ανάπτυξη», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Νέο γύρο ερευνών για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών δρομολογεί η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας, θέτοντας στο «κάδρο» και άλλα πρόσωπα τα οποία έμειναν στο απυρόβλητο από την εισαγγελική έρευνα που είχε προηγηθεί στον Άρειο Πάγο.

«Τίποτα δεν τελείωσε με την απόφαση. Τώρα αρχίζουμε», δήλωσαν ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, καθώς έβγαιναν από την αίθουσα του δικαστηρίου, εκφράζοντας την ικανοποίησή τους για την απόφαση. Μια απόφαση που, όπως όλοι σχολίαζαν, τόλμησε να αναζητήσει την αλήθεια και να αποκαταστήσει την εικόνα της Δικαιοσύνης στην κοινωνία. «Ήταν μια ωραία ημέρα για τη Δικαιοσύνη», έλεγαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας και όσοι υπήρξαν θύματα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων.

Το ύψος, άλλωστε, των επιβαλλόμενων ποινών (126 χρόνια και 8 μήνες), ακόμη κι αν εκτιτέα είναι μόνο τα 8 χρόνια, μαρτυρά τη βαρύτητα και τη σοβαρότητα των πράξεων οι οποίες αφορούν τον ίδιο τον πυρήνα της Δημοκρατίας. Και μπορεί πρωτοδίκως οι καταδικασθέντες, αν και βρέθηκαν μία ανάσα πριν από τη φυλακή, να παραμένουν ελεύθεροι μέχρι το Εφετείο, άγνωστο όμως είναι αν και σε δεύτερο βαθμό θα έχουν την ίδια τύχη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πάντως, έχει το «σκεπτικό» του εισαγγελέα της έδρας για τη μη χορήγηση ελαφρυντικών στους καταδικασθέντες, με το οποίο φάνηκε πως συμφωνεί απόλυτα και ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Όπως τόνισε, « το μέγεθος της εγκατάστασης, η στράτευση αγνώστων ατόμων, η εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών με σαφή γνώση του παρανόμου υλικού και η δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων που ακόμα και τώρα δεν ξέρουμε πού και πότε θα χρησιμοποιηθούν, σε συνδυασμό με το ότι η εταιρία συνέχισε τη δραστηριότητα της μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου και με το δεδομένο ότι ο προφανής σκοπός ήταν το κέρδος τους, αποκλείουν τη δυνατότητα αναγνώρισης ελαφρυντικών».

Με βάση την απόφαση του δικαστηρίου, πάντως, θα πρέπει να ερευνηθεί αν συνεχιζόταν η λειτουργία της Intellexa στη χώρα μας την περίοδο 2023-2024, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε παραβίαση του νόμου για την απαγόρευση διακίνησης λογισμικών.