Ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» επιστρέφει στο ΟΡΕΝ με την Μαρία Μπακοδήμου.

Το τηλεπαιχνίδι του «Πιο αδύναμου κρίκου», που έχει κερδίσει το ενδιαφέρον σε 46 χώρες, επιστρέφει στη μικρή οθόνη μέσα από τη συχνότητα του ΟΡΕΝ. Στο τιμόνι της παρουσίασης, θα βρίσκεται η Μαρία Μπακοδήμου, η οποία με χιούμορ και αμεσότητα θα δίνει το δικό της ρυθμό στο παιχνίδι.

Το μεσημέρι της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου, αναρτήθηκε μέσα από τα social media και τον λογαριασμό «Μιντιάρχης», η ανακοίνωση για την επιστροφή του τηλεπαιχνιδιού.

Ο «Πιο αδύναμος κρίκος», επιστρέφει τη Δευτέρα 2 Μαρτίου στις 20:00, πιο ανανεωμένος από ποτέ.

«Ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» έρχεται στο OPEN και κάνει πρεμιέρα αυτή τη Δευτέρα, 2 Μαρτίου στις 20:00, σε μια ανανεωμένη, πιο σύγχρονη και πιο απαιτητική εκδοχή από ποτέ.

Στο τιμόνι, η Μαρία Μπακοδήμου. Με χιούμορ, αμεσότητα και σχόλιο δίνει τη δική της δυναμική σφραγίδα στο τηλεπαιχνίδι που έχει σαρώσει σε 46 χώρες και έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο pop culture φαινόμενο.

O «Πιο Αδύναμος Κρίκος» επιστρέφει ανανεωμένος σε ένα υπερσύγχρονο, φωτεινό πλατό και η ένταση ανεβαίνει από το πρώτο λεπτό. Η αγωνία χτυπάει κόκκινο, ο ρυθμός είναι πιο γρήγορος από ποτέ και οι ερωτήσεις διαδέχονται η μία την άλλη. Τα λάθη δεν συγχωρούνται και οι παίχτες πρέπει να συνεργαστούν, να σκεφτούν αστραπιαία και να πάρουν αποφάσεις υπό πίεση. Κάθε σωστή απάντηση δυναμώνει την αλυσίδα και κάθε λάθος κοστίζει ακριβά. Ποιος θα πληρώσει το τίμημα και ποιος θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 10.000 ευρώ;».

Παράλληλα, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του ΟΡΕΝ και της Μαρίας Μπακοδήμου στο Instagram, δημοσιεύθηκε και το επίσημο τρέιλερ.

