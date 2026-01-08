Η αναφορά του Τάσου Τρύφωνος στην Μαρία Μπακοδήμου και τον «Πιο αδύναμο κρίκο».

Δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών παραχώρησε ο Τάσος Τρύφωνος, όπου και κλίθηκε να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με τον «Πιο αδύναμο κρίκο» αλλά και την Μαρία Μπακοδήμου.

Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγες εβδομάδες, έγινε και επισήμως γνωστό πως η Μαρία Μπακοδήμου θα βρίσκεται στο τιμόνι της παρουσίασης του εν λόγω παιχνιδιού, ενώ ο γνωστός παρουσιαστής σχολίασε τις εξελίξεις.

Όπως φαίνεται λοιπόν και μέσα από το σχετικό απόσπασμα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, ο Τάσος Τρύφωνος που συμμετείχε στο παιχνίδι, ανέφερε:

«Εγώ τη Μαρία την αγαπώ, ήμασταν μαζί στο «Κάτσε Καλά» το ’98-’99. Είναι πολύ ταλαντούχα παρουσιάστρια και ένα αγαπημένο πρόσωπο της τηλεόρασης και μένει να το δούμε στον αέρα».

Σε δεύτερο χρόνο ωστόσο, όταν ρωτήθηκε σχετικά με το αν θα παρουσίαζε ξανά τον «Πιο αδύναμο κρίκο», ο ίδιος ανέφερε: «Δεν ξέρω και αυτό πάλι θα με έβαζες σε ένα δίλημμα, γιατί δεν ξέρω αν θα ήθελα ξανά όλο αυτό το κουραστικό πρόγραμμα. Γιατί είναι ένα πολύ κουραστικό παιχνίδι για τον παρουσιαστή».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfj0i27ytu5t?integrationId=40599y14juihe6ly}