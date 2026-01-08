Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης μοιράζονται φωτογραφίες από το ταξίδι τους στις Μαλδίβες.

Στις Μαλδίβες βρέθηκαν ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα, πραγματοποιώντας ένα ξεχωριστό ταξίδι, έχοντας παρέα και τις δίδυμες κόρες τους, την Αριάνα και τη Φιλίππα.

Ο Σάκης Τανιμανίδης λοιπόν από την πλευρά του, λίγες ώρες μετά την αλλαγή του έτους, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, ένα βίντεο όπου εύχεται για τη νέα χρονια, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει τον μαγικό προορισμό στον οποίο υποδέχθηκαν οικογενειακώς το 2026.

{https://www.instagram.com/p/DS9owGviGA8/?hl=el}

Σήμερα ωστόσο, η σύζυγός του, Χριστίνα Μπόμπα, ανήρτησε ένα «πλούσιο» καρουζέλ φωτογραφιών με τα πιο όμορφα, ανέμελα στιγμιότυπα από τις διακοπές τους, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως βρίσκονταν στις Μαλδίβες.

Στα σχετικά στιγμιότυπα, η ίδια με τον σύζυγό της, βρίσκονται σε εξωτικές παραλίες με γαλαζοπράσινα νερά, ενώ σε άλλες φαίνονται οι δύο κόρες τους να απολαμβάνουν κάθε τους στιγμή στο πλευρό των γονιών τους!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/p/DTQDR6zjE1k/?hl=el&img_index=1}