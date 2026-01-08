Σοκάρει η περιγραφή του Γιώργου Χρανιώτη.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day», βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 9 Ιανουαρίου, ο Γιώργος Χρανιώτης, όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην οικοδέσποινά του.

Ειδικότερα, ο ηθοποιός, μίλησε για την οικογένειά του, την σύντροφό του αλλά και τα επαγγελματικά του, ενώ δεν δίστασε να περιγράψει μία περιπέτεια με την οποία ήρθε αντιμέτωπος το Πάσχα, όταν έκανε σερφ, στην Τήνο.

Όσα ανέφερε ο Γιώργος Χρανιώτης

Εστιάζοντας λοιπόν στην ημέρα που έκανε σερφ στην Τήνο, ο ηθοποιός, εξήγησε πως μέσα στο νερό ήταν μόνος του, ενώ ο αέρας άγγιζε ακόμη και τα 9 μποφόρ.

«Πήγα να πνιγώ ενώ πήγα για σερφ στην Τήνο το Πάσχα και έκανα τη βλακεία να μπω μόνος μου, μπήκα στην Κολυμπήθρα. Κόπηκε το leash που συνδέει το πόδι με τη σανίδα και ήμουνα με 9 μποφόρ μόνος μου, 7 η ώρα το απόγευμα και πήγα να πνιγώ», ανέφερε αρχικά.

Εξήγησε μάλιστα πως ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούσε εκείνη τη στιγμή να βρεθεί στη στεριά, ήταν αν «έπαιρνε» ένα κύμα με το σώμα του: «Ο μόνος τρόπος για να σωθώ θα ήταν να πάρω ένα κύμα με το σώμα ώστε να με πετάξει έξω. Αλλιώς δεν θα έβγαινα. Σκεφτόμουν ότι ήμουν λίγο βλάκας και λίγο παραπάνω σνομπ με την ελληνική θάλασσα. Θέλει προσοχή και περισσότερο σεβασμό».

Παραδέχτηκε μάλιστα, πως εκείνη τη στιγμή, δεν τα παράτησε ωστόσο προσευχήθηκε ζητώντας βοήθεια να βγει στη στεριά: «Έκανα μια προσευχή και είπα «Βγάλε με λίγο έξω και δεν θα τις ξανακάνω αυτές τις βλακείες τώρα». Θα ξαναμπώ στη θάλασσα, θα ξανακάνω σερφ, αλλά θα το σκεφτώ περισσότερο και θα φροντίσω να είναι κι άλλοι άνθρωποι μέσα».

