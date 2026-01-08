Αντίστροφη μέτρηση για την μεγάλη πρεμιέρα του «Survivor».

Το «Survivor», το απόλυτο παιχνίδι επιβίωσης, επιστρέφει για μία ακόμη χρονιά μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΙ, πιο ανανεωμένο και ανατρεπτικό από ποτέ, με την πρεμιέρα να αναμένεται για την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στις 21:00.

Η φετινή αναμέτρηση θα «γράψει» ιστορία με τους παίχτες να μάχονται ο ένας απέναντι στον άλλον, διεκδικώντας το έπαθλο των 250.000 ευρώ.

«Αθηναίοι και Επαρχιώτες», συστήνονται σταδιακά στο τηλεοπτικό κοινό, με τρεις ακόμη «Αθηναίους» να μιλούν για τα ταλέντα και τα κυριότερα στοιχεία του χαρακτήρα τους.

«Survivor»: Οι τρεις «Αθηναίοι» που συστήνονται στο τηλεοπτικό κοινό

Μαντίσα Τσότα, Ζωγράφου – 27 ετών

Έρχεται για να δώσει τον καλύτερό της εαυτό κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και να διεκδικήσει το πολυπόθητο έπαθλο των 250.000 ευρώ. Όπως φαίνεται και από το τρέιλερ του παιχνιδιού επιβίωσης, πρόκειται για έναν δυναμικό χαρακτήρα και μία αθλητική παρουσία στο χώρο.

GIO Καραντώνης, Αθήνα - 28 ετών

Με αυτοπεποίθηση και χαμόγελο παρουσιάζει τα κυριότερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. Ελληνοαμερικάνος, επιχειρηματίας της μουσικής βιομηχανίας, έρχεται στο απόλυτο παιχνίδι επιβίωσης για να φτάσει όσο πιο κοντά στην κορυφή.

Γιώργος Τσουκαλάς, Κηφισιά – 35 ετών

Ειλικρινής και έτοιμος να προσαρμοστεί σε κάθε νέα συνθήκη δηλώνει ο Γιώργος Τσουκαλάς. Με γνώμονα την πειθαρχεία και τη στοχοπροσήλωση, έρχεται στο «Survivor» για να δώσει τον καλύτερό του εαυτό στο στίβο μάχης.